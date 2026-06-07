Lezení

ŽIVĚFinále lezení na obtížnost na SP v Praze s Ondrou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Finále lezení na obtížnost na SP v Praze
Zdroj: ČT sport

Adam Ondra se na Světovém poháru ve sportovním lezení v Praze na Štvanici dostal do finále. Mezi ženami v lezení na obtížnost vyhrála Američanka Annie Sandersová a po boulderingu má druhé zlato. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Výsledky SP ve sportovním lezení v Praze – obtížnost

Ženy: 1. Sandersová (USA) 37, 2. So Če-hjon (Korea) 35, 3. Avezouová (Fr.) 31+, ...v semifinále 9. Širůčková, 15. Smetanová, v kvalifikaci 55. Jurčenko, 59. Galeová, 63. Janošová (všechny ČR).

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