Na mistrovství světa v Brně se můžu připravit ještě líp, říká Ondra

Už postup do boje o medaile při Světovém poháru v lezení na obtížnost v Praze čtyřnásobného mistra světa Adama Ondru potěšil a po finále byl s pátým místem spokojený. „Ta cesta byla nepříjemná, některé kroky mi moc nechutnaly, ale jsem rád, že jsem dolezl, kam jsem dolezl. Páté místo, v to jsem před závodem ani nedoufal,“ svěřil se.
Věděl, že v klíčové pasáži kolem třicátého kroku, kdy spadl, zvolil špatnou strategii. Podobně jako několik dalších lezců vynechal několik chytů, aby to měl jednodušší, ale dostal se do špatné pozice.
„Jak jsem měl pravou ruku výš, než jsem měl mít, tak mně tam nevycházela pravá noha. Prostě jsem to naskočil z levé, ale už spíš tak odevzdaně. Vlastně mě nenapadlo, že kdybych se snížil do nižšího chytu, tak by mi pravá noha i s mojí výškou fungovala. Možná bych ten kříž nějak vytlačil z paty,“ přemítal s tím, že by ani tak na bronzového Jakoba Schuberta z Rakouska neměl.
První ostrý start v této sezoně byl pro Ondru ochutnávkou, jak by to mohlo vypadat příští rok, kdy bude mistrovství světa v Brně. „Minimálně cítím, že mě pořád baví lézt před takovým publikem. A když se to povede, tak to chutná sladce,“ usmíval se třiatřicetiletý reprezentant.
Zároveň viděl, jak konkurence roste. Společně s pětatřicátníkem Schubertem jen obdivovali, jak si vedl zejména dvacetiletý vítěz Putra Tri Ramadani.
„Jako smekám. Samozřejmě jsem věděl, že se úroveň posunula, ale zvláště to, co dneska předvedl Indonésan Putra, bylo neuvěřitelné,“ uznal Ondra.
Pražský závod mu ukázal, že za určitých okolností může nastupující generaci čelit. „Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud je cesta extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí. Pokud je přelez na fyzičku, tak možná můžu být ve finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, třeba příští rok na mistrovství světa. Asi tam bude konkurence ještě lepší, tak to bude zajímavé a těším se,“ přiznal dvojnásobný účastník olympijských her.
V téhle sezoně plánuje startovat za dva týdny na SP v Innsbrucku a na konci srpna ME ve francouzském Lavalu. V Praze byl za Schubertem druhým Evropanem, což naznačuje, že by na kontinentálním šampionátu mohl mít šanci na úspěch.
„Určitě je větší šance být na bedně na mistrovství Evropy. Tady se někteří favorité z Evropy nedostali do finále. Třeba Alberto Ginés López, který trošku smolně nepostoupil do semifinále, je neuvěřitelně konzistentní. Řekl bych, že je možná momentálně nejlepší Evropan. Ale uvidíme,“ zmínil se Ondra zejména o olympijském šampionovi z Tokia 2021, který byl v květnu druhý v úvodním letošním závodě SP v obtížnosti v Číně.