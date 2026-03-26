Krasobruslení

ŽIVĚMS v krasobruslení – volné jízdy sportovních dvojic


26. 3. 2026 | Zdroj: ČTK, ČT sport
Mistrovství světa v krasobruslení volných jízd sportovních dvojic
Volnými jízdami sportovních dvojic za účasti Martina Bidaře s Annou Valesiovou pokračuje v Praze mistrovství světa v krasobruslení. Přímý přenos sledujte na ČT2.

Pár reprezentující Česko na světovém šampionátu završil sezonu osobním maximem se ziskem 113,88 bodů ve volných jízdách dvojic.

Jízda Martina Bidaře a Anny Valesiové
Valesiová byla s výkonem spokojená. „Jsem opravdu šťastná, splnil se nám sen. Jsme moc rádi, jak se nám podařilo zajet oproti včerejšímu výkonu,“ řekla italská krasobruslařka.

Bidař pociťoval během jízdy únavu. „Byl jsem strašně unavený, nejeli jsme tak rychle jako v tréninku, ale myslím, že bylo vidět, že máme natrénováno, protože jsme všechny elementy splnili,“ prohlásil Bidař.

Taky si pochvaloval diváckou kulisu. „Jsme hodně spokojeni a doufáme, že to půjde jenom líp. Těším se až uvidím video, ale ten pocit je nepopsatelný, co tady lidé vytvořili,“ dodal krasobruslař.

Ohlasy Martina Bidaře a Anny Valesiové po volných jízdách
Přečtěte si také

Malinin zazářil v Praze pestrou jízdou. Reshtenko postoupil i přes pád

26. 3. 2026

Malinin zazářil v Praze pestrou jízdou. Reshtenko postoupil i přes pád

Reshtenko po krátkém programu věří, že se může zlepšit, chválí si podporu fanoušků

26. 3. 2026

Reshtenko po krátkém programu věří, že se může zlepšit, chválí si podporu fanoušků
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.