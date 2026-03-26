Volnými jízdami sportovních dvojic za účasti Martina Bidaře s Annou Valesiovou pokračuje v Praze mistrovství světa v krasobruslení. Přímý přenos sledujte na ČT2.
Pár reprezentující Česko na světovém šampionátu završil sezonu osobním maximem se ziskem 113,88 bodů ve volných jízdách dvojic.
Valesiová byla s výkonem spokojená. „Jsem opravdu šťastná, splnil se nám sen. Jsme moc rádi, jak se nám podařilo zajet oproti včerejšímu výkonu,“ řekla italská krasobruslařka.
Bidař pociťoval během jízdy únavu. „Byl jsem strašně unavený, nejeli jsme tak rychle jako v tréninku, ale myslím, že bylo vidět, že máme natrénováno, protože jsme všechny elementy splnili,“ prohlásil Bidař.
Taky si pochvaloval diváckou kulisu. „Jsme hodně spokojeni a doufáme, že to půjde jenom líp. Těším se až uvidím video, ale ten pocit je nepopsatelný, co tady lidé vytvořili,“ dodal krasobruslař.