Krasobruslení

Rusové a Bělorusové se mohou po čtyřech letech znovu účastnit mezinárodních bruslařských soutěží


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bruslařská unie ISU umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než čtyřech letech pod neutrálním statusem. Oznámila to v prohlášení na svém webu.

Krasobruslařská velmoc Rusko byla vyloučena z mezinárodních soutěží od vojenského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Při návratu v nadcházející sezoně budou muset ruští a běloruští krasobruslaři a rychlobruslaři prokázat svou neutralitu. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Budou mít snížené kvóty.

„Je to způsobeno jejich neúčastí na akcích ISU po dobu delší než tři roky, kdy nemohli získávat body do žebříčku,“ uvedla ISU.

Ruští krasobruslaři přišli v minulých čtyřech letech o vrcholné akce včetně letošního mistrovství světa v Praze. Výjimku udělala ISU na doporučení Mezinárodního olympijského výboru pro Hry v Miláně, kam směli čtyři ruští jednotlivci.

Pro udělení neutrálního statusu museli prokázat, že nevyjadřovali veřejně podporu ruské agresi na Ukrajině a neměli vazby na armádní a bezpečnostní složky. V tanečních párech ani ve sportovních dvojicích nikdo z prověřovaných zástupců neprošel.

Příští mistrovství světa bude v březnu 2027 hostit finské Tampere. Evropský šampionát se uskuteční v lednu v Lausanne.

„ISU bude podmínky na svých akcích průběžně kontrolovat a omezení dále uvolní pouze tehdy, pokud bude přesvědčena, že nevzniknou žádné problémy s bezpečností nebo integritou. Vyhrazuje si právo znovu zavést nebo zpřísnit restriktivní opatření, pokud taková situace nastane,“ uvedla unie v prohlášení, v němž odsoudila všechny ozbrojené konflikty ve světě.

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