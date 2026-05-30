Nevidět a neslyšet. Ukrajinské gymnastky protestují při ruské hymně

Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí.
Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. S použitím hashtagů #CloseYourEyesAndEars a #RememberUkraine vyzývá uživatele sociálních sítích, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Kampaň je věnovaná „památce obětí a slz Ukrajinců“.
„Vyzýváme všechny národní a mezinárodní sportovní svazy na světě – jedno z jakého sportu – a také sportovkyně a sportovce, trenérky a trenéry a fanoušky k tomu, aby se k tomuto hnutí solidarity připojili,“ uvedl ukrajinský svaz.
Pozornost k této kampani přitáhly ve Varně ukrajinské gymnastky Sofia Krainská a Varvara Čubarovová, jež si na stupních vítězů nasadily při zvuku ruské hymny sluchátka a v symbolickém gestu si zakryly oči před ruskou vlajkou.
O možnosti Rusů a Bělorusů startovat s národními symboly včetně vlajky a hymny rozhodla světová gymnastická federace FIG v polovině května, krátce před začátkem ME se k ní přidala i evropská asociace. Dosud směli gymnasté z těchto zemí kvůli válce proti Ukrajině startovat pouze jako neutrální.
Evropskou šampionkou ve víceboji se v sobotu poprvé stala olympijská vítězka Darja Varfolomeevová z Německa. Nejlepší z českých reprezentantek byla v kvalifikaci na 48. místě Nikola Nováková. V neděli šampionát vyvrcholí finálovými soutěžemi s náčiními bez české účasti.