Gymnastika

Nevidět a neslyšet. Ukrajinské gymnastky protestují při ruské hymně


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí.

Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. S použitím hashtagů #CloseYourEyesAndEars a #RememberUkraine vyzývá uživatele sociálních sítích, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Kampaň je věnovaná „památce obětí a slz Ukrajinců“.

„Vyzýváme všechny národní a mezinárodní sportovní svazy na světě – jedno z jakého sportu – a také sportovkyně a sportovce, trenérky a trenéry a fanoušky k tomu, aby se k tomuto hnutí solidarity připojili,“ uvedl ukrajinský svaz.

Pozornost k této kampani přitáhly ve Varně ukrajinské gymnastky Sofia Krainská a Varvara Čubarovová, jež si na stupních vítězů nasadily při zvuku ruské hymny sluchátka a v symbolickém gestu si zakryly oči před ruskou vlajkou.

O možnosti Rusů a Bělorusů startovat s národními symboly včetně vlajky a hymny rozhodla světová gymnastická federace FIG v polovině května, krátce před začátkem ME se k ní přidala i evropská asociace. Dosud směli gymnasté z těchto zemí kvůli válce proti Ukrajině startovat pouze jako neutrální.

Nahrávám video
Dramatické vyvrcholení čtyřboje na ME v moderní gymnastice
Zdroj: ČT sport

Evropskou šampionkou ve víceboji se v sobotu poprvé stala olympijská vítězka Darja Varfolomeevová z Německa. Nejlepší z českých reprezentantek byla v kvalifikaci na 48. místě Nikola Nováková. V neděli šampionát vyvrcholí finálovými soutěžemi s náčiními bez české účasti.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.