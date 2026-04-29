Rusové a Bělorusové smějí opět boxovat v mezinárodních soutěžích

Organizace World Boxing rozhodla, že ruští a běloruští boxeři se pod neutrální vlajkou mohou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Z boxerských soutěží byli vyloučeni před čtyřmi lety po začátku invaze na Ukrajinu. Mezinárodní olympijský výbor však postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada sportů přistoupila.
Nyní se k nim přidal i box, Rusové a Bělorusové však podle World Boxing musejí pro návrat nejprve projít vetovacím procesem. V něm musejí mimo jiné prokázat, že nejsou napojení na armádu a že nepodporovali válku na Ukrajině.
World Boxing vznikla v dubnu 2023 jako náhrada za asociaci IBA, která byla kvůli řadě kontroverzí vyloučena z olympijského hnutí. Mezi členy World Boxing patří většina národních svazů včetně českého a od loňska i ruského a běloruského.