Rusové a Bělorusové smějí opět boxovat v mezinárodních soutěžích


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Organizace World Boxing rozhodla, že ruští a běloruští boxeři se pod neutrální vlajkou mohou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Z boxerských soutěží byli vyloučeni před čtyřmi lety po začátku invaze na Ukrajinu. Mezinárodní olympijský výbor však postupně vyzval ke zmírnění sankcí, na což řada sportů přistoupila.

Nyní se k nim přidal i box, Rusové a Bělorusové však podle World Boxing musejí pro návrat nejprve projít vetovacím procesem. V něm musejí mimo jiné prokázat, že nejsou napojení na armádu a že nepodporovali válku na Ukrajině.

World Boxing vznikla v dubnu 2023 jako náhrada za asociaci IBA, která byla kvůli řadě kontroverzí vyloučena z olympijského hnutí. Mezi členy World Boxing patří většina národních svazů včetně českého a od loňska i ruského a běloruského.

Plavání vrací ruské a běloruské sportovce na scénu

Plavání vrací ruské a běloruské sportovce na scénu

Infantino podpořil návrat Ruska do mezinárodního fotbalu, Čeferin je proti

Infantino podpořil návrat Ruska do mezinárodního fotbalu, Čeferin je proti

MOV vyzval svazy, aby zrušily omezení pro mládežnické ruské sportovce

MOV vyzval svazy, aby zrušily omezení pro mládežnické ruské sportovce
