Reshtenko je po krátkém programu na Americké brusli jedenáctý

Český krasobruslař Georgii Reshtenko na Americké brusli, která je jeho druhým startem na letošní Grand Prix, pokazil krátký program a je průběžně jedenáctý ze dvanácti účastníků. V Everettu vede domácí favorit Ilia Malinin, vítěz posledních tří světových šampionátů.
Reshtenko nezvládl ani jeden z naplánovaných čtverných skoků. Po úvodním salchowu spadl, z toeloopu mu zbyl jen špatný trojitý. Ze skokanských prvků tak úspěšně předvedl jen trojitý axel. Navíc dostal penalizaci jednoho bodu za překročení času.
Bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy získal známku téměř třináct bodů pod svým osobním rekordem a porazil pouze Itala Nikolaje Memolu.
„Bohužel to dnes moc nevyšlo. Škoda, protože bych řekl, že forma je dobrá. Byl jsem nervózní. Nevím proč, nevím ten důvod, ale to se bohužel stává. Teď bych se měl zkoncentrovat a dát všechny síly do volné jízdy,“ uvedl Reshtenko, jenž na předchozím závodě Grand Prix v Kanadě obsadil sedmou příčku.
Nejvíce bodů po krátkém programu obdržel domácí Ilia Malinin. Za svou jízdu se dvěma čtvernými skoky si vysloužil 96,74 bodu a porazil Sotu Jamamota z Japonska a Donovana Carrilla z Mexika.
Americké brusle se zúčastní ještě český taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi, pro který to bude jediný start v letošní Grand Prix. Rytmický tanec je čeká v sobotu od 23:00 a sledovat jej můžete na ČT sport Plus.