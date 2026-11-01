Krasobruslení

Společná premiéra Valesiové s Bidařem vynesla na Kanadské brusli čtvrté místo


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Valesiové s Bidařem i Reshtenkovi se na Kanadské brusli dařilo
Zdroj: ČT sport

Na Grand Prix společně startovali poprvé a hned atakovali stupně vítězů. Volnou jízdou se sportovní dvojice Anna Valesiová a Martin Bidař posunuli po pátečním programu na celkové čtvrté místo. O příčku výše se polepšil také Georgii Reshtenko, který byl v Kelowně sedmý.

Valesiová s Bidařem byli po krátkém programu pátí. Za volnou jízdu získali 106,22 bodu a v konečném pořadí si polepšili. „Bylo to o poznání těžší než včera. Ale to, na co jsme se připravili, jsme zvládli, včetně elementů,“ citoval českou dvojici svazový web.

„Stálo nás to hodně práce a na některých věcech jsme museli zabojovat, ale na první Grand Prix je to skvělé,“ dodali Valesiová s Bidařem, kteří by spolu měli v Grand Prix startovat na konci listopadu na NHK Trophy v Japonsku.

Také Reshtenko si v konečném pořadí nakonec polepšil. Po krátkém programu byl bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy osmý, na sedmou příčku ho poté posunulo 140,51 bodu za volnou jízdu.

„Závod byl pro mě super a jsem s ním spokojený. Podíváme se, co se povedlo a co ne,“ uvedl Reshtenko, který se za deset dní představí na Americké brusli. „Naštěstí se nemusím nic nového učit. Už se těším, až bude jízda čistá, včetně čtyř čtverných skoků,“ dodal.

Ve sportovních dvojicích Kanadskou brusli vyhráli domácí Lia Pereiraová a Trennt Michaud (202,17). V soutěži mužů triumfoval Francouz Kévin Aymoz (258,43).

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