Natálie a Filip Taschlerovi skončili na Grand Prix v Číně čtvrtí, bronzová medaile jim unikla o devět setin bodu. Vyhráli Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson. Přímý přenos volných jízd sportovních dvojic sledujte od 11:40 na ČT sport Plus.
Taschlerovi na Grand Prix v Číně neudrželi třetí pozici po rytmickém tanci. Zajeli pátý volný tanec a propadli se na čtvrtou příčku. Tím vyrovnali své maximum v elitním seriálu.
Před české reprezentanty se dostal španělský pár Olivia Smartová, Tim Dieck, který byl letos pátý na mistrovství Evropy.
Ten po velké chybě v rytmickém tanci nepředvedl ani v tom volném optimální výkon, ale Taschlerovy předčil ve známce za techniku i programové komponenty.
Za volný tanec dostali Španělé o 2,21 bodu více než Češi, což jim stačilo k posunu z páté pozice na bronz.
Čeští krasobruslaři sice neudělali hrubou chybu, ale určité technické nedostatky rozhodčí odhalili. „S volným tancem jsme spokojení, ale utekly nám tam nějaké body a k bronzu chyběl kousíček. Momentálně nás to mrzí a čtvrté místo budeme muset trošku zpracovat,“ uvedli.
Chtějí si to vynahradit za dva týdny v Helsinkách, kde je čeká další díl Grand Prix. Na Čínském poháru byli Taschlerovi jedinými českými zástupci.
Mezi ženami zvítězila japonská krasobruslařka Mone Čibová (224,48 bodu), která vedla už po krátkém programu. Stříbro získala díky nejlepší volné jízdě Alexandra Ignatovová. Pod dívčím jménem Trusovová získala stříbro na ZOH 2022 v Pekingu. Třetí skončila na GP v Číně Haein Leeová.
Výsledky Čínského poháru, závodu seriálu Grand Prix v krasobruslení
Výsledky Čínského poháru, závodu seriálu Grand Prix v krasobruslení
Taneční páry: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 194,93, 2. Davisová, Smolkin (Gruz.) 193,54, 3. Smartová, Dieck (Šp.) 178,30, 4. Taschlerová, Taschler (ČR) 178,21.