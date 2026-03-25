Krasobruslení

Sportovní dvojice Valesiová, Bidař navzdory pádu postoupila do volných jízd MS


25. 3. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK
ŽIVĚ: MS v krasobruslení
Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař navzdory pádu po odhozeném trojitém lutzu postoupila na krasobruslařském mistrovství světa v Praze do volných jízd. Z krátkého programu se do finálové soutěže šampionátu dostalo 20 z 21 dvojic, ale čeští reprezentanti museli dlouho čekat, než pod sebe jednoho potřebného soupeře dostali. Přímé přenosy sledujte na ČT2, ČT sport a ČT sport Plus.

Valesiová s Bidařem, kteří na vrcholných akcích závodí první sezonu, lehce zaváhali při úvodním trojitém twistu. Po vydařeném sólovém dvojitém axelu pak přišel osudný pád u odhozeného trojitého lutzu.

„Tenhle týden se nám lutz na tréninku podařil pokaždé. Pak v rozjížďce také byl. Prostě to se stává, v tom závodě je to trochu jiné, je to nápor. Trochu to byl timing, nemělo to asi rytmus,“ vykládal Bidař.

Valesiová a Bidař: Atmosféru jsme si moc užili, v jízdě jsme udělali, co jsme mohli
Jeho partnerka skončila na ledě v dost krkolomné pozici, ale vyvázla bez újmy. „Vypadalo to hůř, než to bylo. Koleno je v pořádku, cítím se dobře, není důvod se obávat,“ ujistila.

Jejich známka 56,58 bodu byla o 2,78 bodu lepší než na lednovém mistrovství Evropy, ale dlouho to vypadalo, že se jim pád při lutzu stane osudným. Ztratili tím zhruba čtyři body, jako třetí dvojice ve startovní listině se zařadili na poslední místo a papírově nejbližší konkurenti se dostávali těsně před ně.

Až po hodině a půl krátký program pokazili Daria Danilovová a Michel Tsiba z Nizozemska a čeští krasobruslaři se vyšvihli na postupovou pozici. Domácím fanouškům se tak představí i ve čtvrtečních volných jízdách.

Krátký program v podání Martina Bidaře a Anny Valesiové i s rozborem el. tužkou
Krátký program žen na MS. Vránková postupuje do volných jízd
