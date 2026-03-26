Reshtenko po krátkém programu věří, že se může zlepšit, chválí si podporu fanoušků

Český krasobruslař Georgii Reshtenko je motivovaný ziskem bronzové medaile z mistroství Evropy v Anglii. Po dnešním pádu v krátkém programu stále věří, že se může zlepšit. Dopředu ho může hnát divácká podpora, kterou si pochvaluje.
Na mistroství Evropy v Sheffieldu v minulé sezoně startoval v krátkém programu v papírově nejslabší úvodní rozjížďce. Jeho zatím nejlepší výkon, který mu vynesl v této části soutěže osmou příčku, se tak odehrával stranou zájmu. Dnes zažil úplný opak. „Obrovský rozdíl. V Sheffieldu, když byl krátký program, mě mrzelo, že nikdo nekouká. Teď to bylo úplně jiné. Tady byla plná aréna,“ uvedl český krasobruslař.
Čeští fanoušci přišli na krátké programy mužů převážně kvůli němu. „To je neuvěřitelné, co se stalo za poslední dva měsíce, jaký je zájem, kolik lidí mě podporovalo, psalo. Co se stalo na aréně, je obrovská motivace ukazovat další lepší a lepší výsledky. Bylo neuvěřitelné, jak mě všichni podporovali,“ těšil se svěřenec Michala Březiny.
Něco mimořádného prožívá na světovém šampionátu v Praze. „Když jsme měli večer trénink na hlavní hale, tak to bylo wow! Ani v Japonsku jsme neviděli, že by se tolik lidí přišlo podívat na trénink. Byla to napůl závodní atmosféra,“ řekl Reshtenko, který na ledě trénoval společně s dvojnásobným mistrem světa Iliou Malininem z USA.
Všichni krasobruslaři si podle českého reprezentanta MS v Praze pochvalují. „Moc se jim líbí organizace, že nemusíme cestovat na hlavní halu, na tréninkovou halu. Je to před hotelem, máme čas si odpočinout a zkoncentrovat na závod,“ vyzdvihl pozitiva.
Na mistrovství Evropy se skvělou volnou jízdou šplhl z osmé příčky až k brilantnímu bronzu. Po dnešním pádu při čtverném toeloopu bude i na světovém šampionátu útočit zezadu. „Můžu se zlepšit. Když odjedu, co mám, všechno bude v pořádku. Mám tři čtverné skoky a dva trojité axely,“ uvedl Reshtenko. Oproti ME přidal ještě jeden axel navíc a úkol pro volnou jízdu zní jasně: „Nespadnout při toeloopu,“ dodal.