Krpálek si před MS pochvaloval přípravu, předvést chce co nejlepší výkon

Judista Lukáš Krpálek se pokusí na mistrovství světa zabojovat o šestou medaili. Jeho ambicí před odletem do dějiště šampionátu je podat co nejlepší výkon. Dvojnásobný olympijský šampion také uvedl, že příprava šla podle plánu. Narazil během ní i na řadu neoblíbených soupeřů, což vnímá jako přínos.
„Odjíždím na mistrovství světa podat jako vždy maximálně dobrý výkon a snažit se vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Myslím, že příprava byla dobrá. Teď to jen zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek,“ uvedl Krpálek.
Pětatřicetiletý rodák z Jihlavy bude znovu bojovat ve váhové kategorii nad 100 kilogramů, kde se pokusí získat druhý cenný kov. Před sedmi lety v ní mistrovství světa ovládl. Vloni skončil v Budapešti sedmý.
„V rámci přípravy k mistrovství světa jsme zvolili kempy v Evropě. Byli jsme v Lausanne a následně jsme měli týdenní soustředění v Bratislavě po Grand Slamu v Budapešti. Teď jsme měli závěrečnou přípravu se Slováky v Praze. Věřím, že příprava byla dobrá a adekvátní,“ řekl Krpálek.
Během přípravných kempů se potkal také s řadou neoblíbených soupeřů. Narazil na Ušangiho Kokauriho či Kanana Nasibova. „Beru to ale jako super směrem k mistrovství světa, že to byla skvělá příprava na zápasy s těmito těžkými váhami,“ řekl Krpálek, který letos získal stříbro na mistrovství Evropy.
Šampionát začíná v neděli, Krpálek do něj vstoupí v sobotu 10. října. „Bude tam spousta skvělých soupeřů, ať už Korejec Kim Min-čong, Rus Tasojev, Gruzínec Tušišvili nebo Japonec Nakano. Udělám maximum, abych každého soupeře, kterému budu čelit, porazil. Minimálně chci odcházet z každého zápasu s tím, že jsem na žíněnce nemohl udělat víc,“ uvedl Krpálek.
V Baku startoval na mistrovství světa před osmi lety. V duelu o třetí místo tehdy v nejtěžší váhové kategorii prohrál v prodloužení s Dúrenbajarem Ulzíbajarem z Mongolska a obsadil pátou příčku.
„Všechny závody v Ázerbájdžánu měly krásnou úroveň. Publikum bylo suprové. Pořádá se tam i hodně turnajů, takže věřím, že bude vše zajištěné, jak by mělo být,“ doplnil Krpálek.