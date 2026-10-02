Judo

Krpálek si před MS pochvaloval přípravu, předvést chce co nejlepší výkon


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Judista Lukáš Krpálek se pokusí na mistrovství světa zabojovat o šestou medaili. Jeho ambicí před odletem do dějiště šampionátu je podat co nejlepší výkon. Dvojnásobný olympijský šampion také uvedl, že příprava šla podle plánu. Narazil během ní i na řadu neoblíbených soupeřů, což vnímá jako přínos.

„Odjíždím na mistrovství světa podat jako vždy maximálně dobrý výkon a snažit se vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Myslím, že příprava byla dobrá. Teď to jen zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek,“ uvedl Krpálek.

Pětatřicetiletý rodák z Jihlavy bude znovu bojovat ve váhové kategorii nad 100 kilogramů, kde se pokusí získat druhý cenný kov. Před sedmi lety v ní mistrovství světa ovládl. Vloni skončil v Budapešti sedmý.

„V rámci přípravy k mistrovství světa jsme zvolili kempy v Evropě. Byli jsme v Lausanne a následně jsme měli týdenní soustředění v Bratislavě po Grand Slamu v Budapešti. Teď jsme měli závěrečnou přípravu se Slováky v Praze. Věřím, že příprava byla dobrá a adekvátní,“ řekl Krpálek.

Během přípravných kempů se potkal také s řadou neoblíbených soupeřů. Narazil na Ušangiho Kokauriho či Kanana Nasibova. „Beru to ale jako super směrem k mistrovství světa, že to byla skvělá příprava na zápasy s těmito těžkými váhami,“ řekl Krpálek, který letos získal stříbro na mistrovství Evropy.

Šampionát začíná v neděli, Krpálek do něj vstoupí v sobotu 10. října. „Bude tam spousta skvělých soupeřů, ať už Korejec Kim Min-čong, Rus Tasojev, Gruzínec Tušišvili nebo Japonec Nakano. Udělám maximum, abych každého soupeře, kterému budu čelit, porazil. Minimálně chci odcházet z každého zápasu s tím, že jsem na žíněnce nemohl udělat víc,“ uvedl Krpálek.

V Baku startoval na mistrovství světa před osmi lety. V duelu o třetí místo tehdy v nejtěžší váhové kategorii prohrál v prodloužení s Dúrenbajarem Ulzíbajarem z Mongolska a obsadil pátou příčku.

„Všechny závody v Ázerbájdžánu měly krásnou úroveň. Publikum bylo suprové. Pořádá se tam i hodně turnajů, takže věřím, že bude vše zajištěné, jak by mělo být,“ doplnil Krpálek.

Související články

Bodnárová má první medaili z Grand Slamu

Bodnárová má první medaili z Grand Slamu

Krpálek veze bronz z Grand Prix v Číně. Nestačil pouze na Japonce Otu

Krpálek veze bronz z Grand Prix v Číně. Nestačil pouze na Japonce Otu

Krpálek na čtvrtý titul nedosáhl, na ME končí stříbrný

Krpálek na čtvrtý titul nedosáhl, na ME končí stříbrný
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.