Bodnárová má první medaili z Grand Slamu

Tereza Bodnárová skončila třetí na Grand Slamu v Budapešti a na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. Čtyřiadvacetiletá judistka ve váze do 52 kg zaznamenala v maďarské metropoli čtyři výhry a jednu porážku.
Bodnárová soutěž začala vítězstvím nad Britkou Tatum Keenovou, další přidala proti Sofii Asvestové z Kypru a ve čtvrtfinále porazila předloňskou mistryni světa Italku Odette Giuffridaovou. Do boje o zlato ji nepustila Polka Barbara Twarowská, jíž Bodnárová podlehla na ipon. V boji o bronz zdolala česká judistka také na ipon Rusku Liliji Nugajevovou.
Ziskem medaile na Grand Slamu korunovala Bodnárová vydařenou sezonu. V květnu ovládla European Open v Benidormu a na konci června triumf zopakovala před domácím publikem v Praze.
Další čtyři čeští judisté se představí v Budapešti o víkendu. V sobotu nastoupí dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová (do 63 kg), Chusniddin Karimov (73 kg) s Petrem Mladým (81 kg) a v neděli v „devadesátce“ Adam Kopecký, sedmý muž světového žebříčku.