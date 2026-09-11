Judo

Bodnárová má první medaili z Grand Slamu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Bodnárová slaví první medaili z Grand Slamu, v Budapešti byla bronzová
Zdroj: ČT sport

Tereza Bodnárová skončila třetí na Grand Slamu v Budapešti a na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. Čtyřiadvacetiletá judistka ve váze do 52 kg zaznamenala v maďarské metropoli čtyři výhry a jednu porážku.

Bodnárová soutěž začala vítězstvím nad Britkou Tatum Keenovou, další přidala proti Sofii Asvestové z Kypru a ve čtvrtfinále porazila předloňskou mistryni světa Italku Odette Giuffridaovou. Do boje o zlato ji nepustila Polka Barbara Twarowská, jíž Bodnárová podlehla na ipon. V boji o bronz zdolala česká judistka také na ipon Rusku Liliji Nugajevovou.

Ziskem medaile na Grand Slamu korunovala Bodnárová vydařenou sezonu. V květnu ovládla European Open v Benidormu a na konci června triumf zopakovala před domácím publikem v Praze.

Další čtyři čeští judisté se představí v Budapešti o víkendu. V sobotu nastoupí dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová (do 63 kg), Chusniddin Karimov (73 kg) s Petrem Mladým (81 kg) a v neděli v „devadesátce“ Adam Kopecký, sedmý muž světového žebříčku.

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