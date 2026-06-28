Judo

Krpálek veze bronz z Grand Prix v Číně. Nestačil pouze na Japonce Otu


28. 6. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čching-tao třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál tři ze čtyř zápasů, v semifinále ho porazil japonský soupeř Hjoga Ota.

Bronzovou medaili dvojnásobný olympijský vítěz získal po vítězství nad Džamalem Gamzatchanovem z Ázerbájdžánu. V Číně pětatřicetiletý reprezentant vylepšil výsledek z minulého týdne v Ulánbátaru, kde na tamním Grand Slamu duel o třetí místo nezvládl a skončil pátý.

Krpálek měl volný los v prvním kole. Po vydřené výhře nad Francouzem Tiemanem Diabym až na takzvané zlaté skóre a snadném postupu přes Poláka Grzegorze Teresiňského ho pak do finále nepustil o sedm let mladší Ota. Trojnásobný mistr světa z týmové soutěže zvítězil po velkém boji až v čase 6:27 poté, co Krpálek obdržel třetí napomenutí šido znamenající diskvalifikaci.

Duel o bronz Krpálek, jenž se chce za dva roky v Los Angeles představit na svých pátých olympijských hrách, ukončil ve třetí minutě, kdy proti sedmadvacetiletému Gamzatchanovovi získal ipon. Přemožitel české hvězdy Ota nestačil ve finále na bronzového olympijského medailistu z Tokia 2021 Tamerlana Bašajeva z Ruska.

V sobotním programu v Čching-tao Renata Zachová vyhrála jediný zápas ve váze do 63 kg, Chusniddin Karimov (do 73 kg) prohrál hned při vstupu do turnaje.

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