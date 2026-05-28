MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

Zemřel Milan Kužela, zlatý z MS 1972


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zemřel hokejový mistr světa Milan Kužela. Slovenský obránce, který získal zlatou medaili na šampionátu v Praze v roce 1972, oslavil teprve před měsícem 80 let.

Člen slovenské hokejové síně slávy strávil většinu kariéry ve Slovanu Bratislava. V československé nejvyšší soutěži debutoval v roce 1966, v bratislavském týmu strávil 25 sezon a v lize odehrál 532 zápasů, v nichž dal 62 gólů. V roce 1979 získal se Slovanem ligový titul.

Vedle zlata z MS 1972 měl Kužela na kontě ze světového šampionátu také dvě stříbra (1974, 1979) a bronz (1973). V reprezentačním dresu odehrál 86 zápasů a vstřelil pět gólů. Jako trenér posléze pracoval i v Německu, Švýcarsku a Itálii.

Čtěte také

Zemřel hokejový mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský

15. 12. 2025

Zemřel hokejový mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský

Ve věku 85 let skonal Josef Černý, legenda Komety a kapitán reprezentace

24. 7. 2025

Ve věku 85 let skonal Josef Černý, legenda Komety a kapitán reprezentace

Ve věku 78 let zemřel Kochta, mistr světa z roku 1972

3. 4. 2025

Ve věku 78 let zemřel Kochta, mistr světa z roku 1972
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.