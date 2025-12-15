Zemřel hokejový mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský

Ve věku 79 let zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský po předčasném ukončení hráčské kariéry ze zdravotních důvodů působil i jako trenér.
Horešovský se podílel na stříbru z OH 1968 v Grenoblu, o čtyři roky později si ze Sappora odvezl bronz. Na světovém šampionátu startoval šestkrát, kromě zlata z domácího MS 1972 vybojoval i dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Nechyběl ani u slavných vítězství nad Sovětským svazem na MS 1969. Nabídku ze St. Louis musel kvůli politické situaci odmítnout.
V reprezentaci odehrál 152 zápasů, v nichž vstřelil 23 branek. V lize stihl během 16 sezon v dresech Kladna, Sparty, Jihlavy a Českých Budějovic 518 utkání a 83 gólů. Během vojenské služby v Jihlavě slavil s Duklou dva tituly, další dva přidal jako trenér či asistent se Spartou. Působil také ve Francii nebo jako asistent u čs. reprezentace, naposledy vedl v roce 2008 prvoligovou Třebíč.