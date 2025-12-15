Hokej

Zemřel hokejový mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ve věku 79 let zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský po předčasném ukončení hráčské kariéry ze zdravotních důvodů působil i jako trenér.

Horešovský se podílel na stříbru z OH 1968 v Grenoblu, o čtyři roky později si ze Sappora odvezl bronz. Na světovém šampionátu startoval šestkrát, kromě zlata z domácího MS 1972 vybojoval i dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Nechyběl ani u slavných vítězství nad Sovětským svazem na MS 1969. Nabídku ze St. Louis musel kvůli politické situaci odmítnout.

V reprezentaci odehrál 152 zápasů, v nichž vstřelil 23 branek. V lize stihl během 16 sezon v dresech Kladna, Sparty, Jihlavy a Českých Budějovic 518 utkání a 83 gólů. Během vojenské služby v Jihlavě slavil s Duklou dva tituly, další dva přidal jako trenér či asistent se Spartou. Působil také ve Francii nebo jako asistent u čs. reprezentace, naposledy vedl v roce 2008 prvoligovou Třebíč.

Přečtěte si také

Přelepené hvězdy jako poslední symbol vyvanuté svobody. Oslavy po druhé výhře nad Sověty urychlily normalizaci

28. 3. 2024

Přelepené hvězdy jako poslední symbol vyvanuté svobody. Oslavy po druhé výhře nad Sověty urychlily normalizaci
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.