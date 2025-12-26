Hokej

Začíná hokejové MS juniorů, dvacítka bude hrát o čtvrtou medaili v řadě


před 7 hhodinami|Zdroj: ČTK

Úvodními zápasy základních skupiny začíná v amerických městech St. Paul a Minneapolis šampionát hokejistů do 20 let. Čeští junioři pod vedením kouče Patrika Augusty budou usilovat o zisk čtvrté medaile na MS za sebou. V rolích obhájců bronzu se postaví Kanadě, přímý přenos sledujte v sobotu od 2:30 na ČT sport a ČT sport Plus.

Dvacítka se v prognózách pro vrchol sezony zařadila mezi favority turnaje. Díky síle mužstva na papíře, ale také s ohledem na výsledky z minulých let.

Poté, co začátkem roku 2023 ukončila pod vedením Radima Rulíka ziskem stříbra osmnáctileté čekání na medaili, navázala následně dvěma bronzy pod Augustovou taktovkou. V obou případech navíc Češi vyřadili ve čtvrtfinále Kanadu.

„Prognóz se nezříkám, myslím, že nějakou sílu máme, ale i podle prognóz patříme k pěti top týmům, které budou bojovat o medaile. A na každém mistrovství světa, na které jedete, chcete uspět. Nejedete tam s tím, že se chcete jen zúčastnit. Věřím, že kluci podají takový výkon, abychom byli po posledním odehraném zápase úspěšní,“ řekl Augusta.

Věří, že k úspěchu by mohla vést stejná cesta. „My pracujeme pořád stejně. Chceme sebevědomý tým. A chceme, aby hráči šli do každého utkání s tím, že ho chtějí vyhrát, ale aby se nebáli toho, že ho můžou i prohrát,“ nastínil filozofii trenérského štábu Augusta.

V mužstvu měl mít původně osm pamětníků vítězných nájezdů v duelu o třetí místo v Ottawě proti Švédům. Brankáře Jakuba Milotu a útočníka Adama Jecha nakonec vyřadily zdravotní potíže.

Na začátku ledna kromě nich slavili zisk bronzu obránci Adam Jiříček, Jakub Fibigr a Tomáš Galvas a útočníci Vojtěch Čihař, Petr Sikora a Adam Novotný.

„Zda je letos ten tým ještě lepší? Hrozně těžko se to porovnává. Tenhle tým je ale o něco mladší. Víc hráčů může jet ještě za rok, myslím, že i za dva. Ti, co byli s námi před rokem, budou hrozně důležitým faktorem, aby dalším hráčům ukázali, co je potřeba pro úspěch udělat. Samozřejmě potřebujete i kupu štěstí, všechno se musí sejít,“ uvedl Augusta.

„Věřím však, že tohle mužstvo ví, jak vyhrávat. I v zápasech (během sezony), kdy hráči udělali pár chyb a vypadalo to, že se vše otočí, na to najednou vlítli, nakopli to a šli do toho. Tady proti nám budou stát soupeři té nejvyšší kvality, tam není lehký soupeř. Bude to výborný turnaj a budeme si všichni přát, aby dobře skončil,“ doplnil Augusta.

V zámoří je české mužstvo od 11. prosince, během přípravného kempu v Bemidji odehrálo i dva přípravné zápasy – Lotyše i Slováky zdolalo v prodloužení. Do Minneapolisu se tým přesunul během Štědrého dne.

Na soupisku pro šampionát mohou trenéři zapsat tři gólmany a 22 hráčů do pole. Vyřazen by měl být ještě jeden z devítky obránců.

1 minuta
Dvacítka v generálce na MS porazila Slovensko
Zdroj: ČT sport

Na završení zlatého hattricku budou útočit domácí Američané, kteří slavili před rokem v Ottawě titul po výhře 4:3 v prodloužení nad Finy celkově posedmé. Dalšími účastníky skupiny A v St. Paul jsou vedle nich Švédové, Slováci, Švýcaři a Němci.

O první body ve skupině B se před zápasem Česka proti držitelům rekordních 20 titulů Kanaďanům utkají nováčci elitní kategorie Dánové s Finy, posledním soupeřem českého týmu budou Lotyši.

Přečtěte si také

Dvacítka uzavřela výhrou v prodloužení nad Slovenskem předvánoční přípravu na MS

23. 12. 2025

Dvacítka uzavřela výhrou v prodloužení nad Slovenskem předvánoční přípravu na MS

Zlato je cíl, říká před odletem na MS hokejových dvacítek Sikora

11. 12. 2025

Zlato je cíl, říká před odletem na MS hokejových dvacítek Sikora
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.