Hokej

Dvacítka uzavřela výhrou v prodloužení nad Slovenskem předvánoční přípravu na MS


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Poslední generálka před Vánoci svěřencům trenéra Patrika Augusty vyšla. V americkém Bemidji obrátili duel se Slovenskem a v prodloužení vyhráli 2:1. Srovnávací gól vstřelil Tomáš Poletín, o vítězství v 63. minutě rozhodl Maxmillian Curran.

Český tým začal aktivněji a vyhrál první třetinu na střely mezi tyčky 11:5, ale skóre zůstalo bezbrankové, stejně jako před třemi dny v první přípravě v zámoří proti Lotyšsku (3:2 v prodloužení). Největší šance promarnili Klíma a Titlbach.

Další možno měl ve druhém dějství Poletín, při zakončení svého sóla však minul. Jako první se tak prosadili Slováci, poté co Tomka překonal těsně po skončení přesilovky po polovině základní hrací doby gólmana Oršuláka.

Zvýšený tlak českých mladíků přinesl vyrovnání ve 45. minutě: Benák dobrým forčekinkem vybojoval puk za slovenskou brankou, hned našel Poletína a ten zařídil vyrovnání.

Výsledek přípravného utkání hokejistů do 20 let

Česko – Slovensko 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 45. T. Poletín, 63. Curran – 31. Tomka.

Přes několik dalších šancí na obou stranách dospěl zápas do prodloužení. Stejně jako duel proti Lotyšsku, v němž skóroval i Poletín, ho rozhodl Curran. Tentokrát trošku kuriózně – Slováci si v nastavení vyzkoušeli hru bez brankáře, Curranovi tak po zisku stačilo dovézt puk do prázdné branky.

Obhájci bronzových medailí z Ottawy vstoupí do mistrovství světa v Minneapolisu v sobotu ve 2:30 SEČ utkáním proti Kanadě.

Související články

Zlato je cíl, říká před odletem na MS hokejových dvacítek Sikora

11. 12. 2025

Zlato je cíl, říká před odletem na MS hokejových dvacítek Sikora

Máme sílu, říká před MS dvacítek Augusta

10. 12. 2025

Máme sílu, říká před MS dvacítek Augusta
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.