Poslední generálka před Vánoci svěřencům trenéra Patrika Augusty vyšla. V americkém Bemidji obrátili duel se Slovenskem a v prodloužení vyhráli 2:1. Srovnávací gól vstřelil Tomáš Poletín, o vítězství v 63. minutě rozhodl Maxmillian Curran.
Dvacítka uzavřela výhrou v prodloužení nad Slovenskem předvánoční přípravu na MS
Český tým začal aktivněji a vyhrál první třetinu na střely mezi tyčky 11:5, ale skóre zůstalo bezbrankové, stejně jako před třemi dny v první přípravě v zámoří proti Lotyšsku (3:2 v prodloužení). Největší šance promarnili Klíma a Titlbach.
Další možno měl ve druhém dějství Poletín, při zakončení svého sóla však minul. Jako první se tak prosadili Slováci, poté co Tomka překonal těsně po skončení přesilovky po polovině základní hrací doby gólmana Oršuláka.
Zvýšený tlak českých mladíků přinesl vyrovnání ve 45. minutě: Benák dobrým forčekinkem vybojoval puk za slovenskou brankou, hned našel Poletína a ten zařídil vyrovnání.
Výsledek přípravného utkání hokejistů do 20 let
Česko – Slovensko 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 45. T. Poletín, 63. Curran – 31. Tomka.
Přes několik dalších šancí na obou stranách dospěl zápas do prodloužení. Stejně jako duel proti Lotyšsku, v němž skóroval i Poletín, ho rozhodl Curran. Tentokrát trošku kuriózně – Slováci si v nastavení vyzkoušeli hru bez brankáře, Curranovi tak po zisku stačilo dovézt puk do prázdné branky.
Obhájci bronzových medailí z Ottawy vstoupí do mistrovství světa v Minneapolisu v sobotu ve 2:30 SEČ utkáním proti Kanadě.