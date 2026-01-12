Velký večer Tomáše Hertla. Český hokejista pěti body (2+3) řídil vítězství Vegas nad San Jose 7:2. Proti svému bývalému klubu si Hertl vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize.
Hertl rozložil svou bodovou nadílku do všech tří třetin. V té první v přesilové hře připravil branku pro Pavla Dorofejeva, který poslal Vegas do vedení 2:1. Ve druhém dějství si připsal gól a asistenci a stejnou bilanci měl i v závěrečné dvacetiminutovce.
„Necítil jsem se na ledě špatně, ale musím říct, že dneska šlo všechno mým směrem. Jsou zápasy, kdy se na ledě cítím ještě mnohem lépe a skončím třeba bez bodu. Dneska se mi puky odrážely na hokejku,“ usmíval se Hertl. Vegas díky jeho nejlepšímu večeru v kariéře vyhráli čtvrtý zápas v řadě a v tabulce Západní konference se posunuli na čtvrté místo. San Jose je šesté.
Odchovanec pražské Slavie v posledních čtyřech zápasech nasbíral devět bodů a potvrdil, že prožívá jeden z nejlepších ročníků v kariéře. Pokud by udržel tempo i ve druhé polovině základní části, mohl by atakovat osobní rekord ze sezony 2018/19, v níž v dresu San Jose nasbíral 74 bodů.
Pražský rodák pěti body navázal na představení Davida Pastrňáka ze sobotního programu, v němž se český forvard blýskl šesti asistencemi při vysoké výhře Bostonu 10:2 nad New York Rangers. Bruins vyhráli i v neděli, tentokrát jim k tomu ale stačila jediná trefa. Zápas s Pittsburghem rozhodl už v čase 11:00 švédský útočník Viktor Arvidsson. Pastrňák i Pavel Zacha vyšli bodově naprázdno, Bruins ale vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na osmé místo vyrovnané tabulky Východní konference.
Vydařený zápas za sebou má český brankář Vítek Vaněček, jenž 33 zákroky pomohl Utahu k bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Columbusem. Úřadující vítěz Stanley Cupu naskočil po pěti zápasech na lavičce a blýskl se úspěšností zákroků sahající k 92 procentům.
„Jsem z našeho výkonu zklamaný. Na puku i ve hře bez něj jsme se nerozhodovali správně. Bod jsme získali jen díky skvělému Vaněčkovi,“ chválil českého brankáře trenér Utahu Andre Tourigny po prohře 2:3 v prodloužení.
O dva body méně než devátý Utah v tabulce Západní konference mají hráči Nashvillu. Přiblížili se po výhře 3:2 nad Washingtonem. Třemi body se pod vítězství podepsal útočník Roman Josi. Winnipeg zdolal 4:3 New Jersey a odlepil se ode dna NHL. Nejhorším týmem ligy je nově Vancouver.
Výsledky NHL
Boston – Pittsburgh 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 11. Arvidsson. Střely na branku: 18:27. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Arvidsson (oba Boston), 3. S. Skinner (Pittsburgh).
Winnipeg – New Jersey 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Branky: 19. Iafallo, 23. J. Toews, 38. Vilardi, 47. Pearson – 22. a 29. Glass, 20. Hischier. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14 165. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Morrissey (oba Winnipeg), 3. L. Hughes (New Jersey).
Nashville – Washington 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Branky: 14. Stamkos, 42. C. Smith, 44. Josi – 6. Ovečkin, 50. Frank. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. C. Smith (všichni Nashville).
Utah – Columbus 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 17. McBain, 22. Sergačov – 3. Pyyhtiä, 39. Coyle, 62. Voronkov. Střely na branku: 27:36. Vítek Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. DIváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Voronkov (Columbus), 2. Sergačov (Utah), 3. Fantilli (Columbus)
San Jose – Vegas 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Branky: 10. Graf, 37. Wennberg – 8. a 25. Eichel, 31. a 59. Hertl, 11. Dorofejev (Hertl), 33. Whitecloud (Hertl), 58. Theodore (Hertl). Střely na branku: 20:33. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Eichel, 3. Stone (všichni Vegas).