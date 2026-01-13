Ondřej Palát byl jedním z hrdinů programu NHL. Český útočník se dvakrát prosadil proti Minnesotě a dovedl své New Jersey Devils k vítězství 5:2. Dva body (1+1) nasbíral také Martin Nečas, jehož Colorado však prohrálo s Torontem 3:4 v prodloužení. V dalším ze zápasů Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Vancouverem 6:3. Za Canucks si připsal jednu asistenci obránce Filip Hronek.
SESTŘIHPalát dvěma góly dotáhl Devils k výhře, dva body zapsal i Nečas
Palát vsítil třetí branku v sezoně a 180. v NHL osm sekund před koncem druhé třetiny. Kapitán Devils Nico Hischier vyjel zpoza soupeřovy branky a bekhendovou přihrávkou našel u pravé tyčky českého reprezentanta, který podstřelil levý beton brankáře Minnesoty Jespera Wallstedta a poslal hosty z New Jersey do vedení 2:1.
Druhý gól v utkání zaznamenal dvojnásobný držitel Stanley Cupu před polovinou poslední třetiny. Hokejisté Wild pod tlakem špatně rozehráli a ke kotouči se před brankou dostal Dawson Mercer. Palát po jeho přihrávce střelou do odkryté branky navýšil vedení New Jersey už na 5:1 a dostal se na hranici deseti kanadských bodů v sezoně. Devatenáct sekund před koncem utkání už jen porážku domácí Minnesoty zmírnil Marcus Foligno.
„Je to skvělé. Prožíváme v posledních týdnech těžké časy. Párkrát jsme se z toho dostali jednoduše, někdy naopak. A o tom ta liga je. Není v ní jednoduché vyhrávat a my na tom musíme zapracovat. Osobně je to pro mě velmi špatná sezona. Nedaří se mi dávat góly, takže jsem rád, že jsem se zase zapsal mezi střelce a konečně pomohl týmu i tímto způsobem,“ řekl Palát.
Dvakrát se prosadil švédský spoluhráč Jesper Bratt. Ve třetím dějství dal „slepené“ góly během 21 sekund a byl autorem vítězné branky. Devils přetrhli sérii čtyř porážek a ve Východní konferenci je dělí čtyři body od play-off. Wild prohráli čtvrté utkání z posledních pěti a jsou třetí na Západě.
Nečas byl u dvou vyrovnávacích gólů nejlepšího týmu ligy. V 17. minutě si otočkou u mantinelu položil bránícího hráče a poté křižně vybídl na druhém kruhu ke střele osamoceného Calea Makara. Nejproduktivnější obránce NHL upravil na 1:1, pro Nečase to byla 36. přihrávka v sezoně.
V čase 52:55 si pak lídr bodování mezi českými hokejisty v soutěži připsal 21. gól a zařídil prodloužení. Nečas si sjel do brankoviště, kde ho našel zpoza branky třetí přihrávkou v utkání nejproduktivnější hráč soutěže Nathan MacKinnon. Kanadský útočník už má na kontě 81 bodů (36+45).
V prodloužení při přečíslení dvou na jednoho a po přihrávce Nečase mohl MacKinnon rozhodnout, ale trefil horní tyč. A tak bod navíc bralo Toronto zásluhou Williama Nylandera. Avalanche prohráli před vlastními diváky po sedmnácti zápasech, ale z dosavadních 22 utkání dosud pokaždé ve své hale bodovali. Torontu po čtvrtém vítězství v řadě patří ve Východní konferenci šestá pozice.
Montreal v posledních týdnech neustále „točí“ tři gólmany a Dobeš se v novém roce postavil do brankoviště teprve podruhé. Na novoroční výhru nad Carolinou navázal čtrnáctým vítězstvím v ročníku, v zápase předvedl 20 zákroků.
V zápase inkasoval jako první, protože nestačil na dorážku Eliase Petterssona po Hronkově tečované střele. Po dvou třetinách byl stav 3:3, ve druhé polovině zápasu ale už Dobeš neinkasoval. Třemi body se na výhře Canadiens podíleli Juraj Slafkovský (1+2) a Ivan Děmidov (0+3), dva góly dal obránce Alexandre Carrier. Montreal zvítězil počtvrté z posledních pěti duelů a od čela tabulky Východní konference ho dělí jen dva body.
V dresu Vancouver odehrál z útočníků třetí největší porci času David Kämpf. Na ledě strávil téměř 17 minut, ale při účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci -2.
Philadelphii s Danielem Vladařem v brance se nepovedla proti Tampě Bay ani odveta dva dny po porážce 2:7 a znovu doma prohráli 1:5. Český brankář inkasoval čtyřikrát z 25 střel. Jeden gól mu dal také Brayden Point, ale vzápětí člen kanadského olympijského výběru ze zápasu odstoupil poté, co mu spadl na pravou nohu bránící Cam York.
„Je to pro nás špatná zpráva tím spíš, že už zítra hrajeme v Pittsburghu. Za necelý měsíc se konají olympijské hry a on má být velkou součástí kanadského týmu. Takže doufejme, že vše dobře dopadne a že se brzo vrátí do hry,“ řekl kouč Lightning Jon Cooper, který v 1005. utkání v kariéře v roli trenéra zaznamenal 600. výhru. Rychlejší byl jen Scotty Bowman, který to dokázal za 1002 zápasů.
Tampa zvítězila podesáté v řadě a ve vyrovnané Východní konferenci ji dělí jediný bod od vedoucí Caroliny a Detroitu, jejichž vzájemný souboj skončil výhrou domácích Red Wings 4:3 v prodloužení.
Druhý tým Západní konference Dallas i s Radkem Faksou zvítězil na ledě Los Angeles 3:1. V posledních pěti minutách o tom rozhodli Jason Robertson a gólem do prázdné branky Matt Duchene. Faksa odehrál téměř jedenáct minut a zblokoval jednu střelu.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Buffalo – Florida 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Branky: 11. Bryson, 38. Benson, 60. Tuch – 16. a 59. Greer, 3. Reinhart, 52. Lundell. Střely na branku: 23:32. Diváci: 16 343. Hvězdy zápasu: 1. Lundell, 2. Verhaeghe (oba Florida), 3. Benson (Buffalo).
Detroit – Carolina 4:3 v prodl. (1:0, 2:0, 0:3 – 1:0)
Branky: 2. J. van Riemsdyk, 22. DeBrincat, 25. A. Johansson, 64. Copp – 45. Blake, 48. Jarvis, 57. Gostisbehere. Střely na branku: 18:34. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. Gostisbehere (Carolina).
NY Rangers – Seattle 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Branky: 4. Zibanejad, 6. Carrick – 21. Tolvanen, 25. Eberle, 53. Catton, 60. McCann. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Wright, 2. Eberle (oba Seattle), 3. Carrick (NY Rangers).
Philadelphia – Tampa Bay 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Branky: 26. Dvorak – 2. Holmberg, 21. Guentzel, 25. Point, 40. Hagel, 57. Kučerov. Střely na branku: 21:26. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 57:41 minut, z 25 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 19 489. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Dvorak (Philadelphia).
Montreal – Vancouver 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Branky: 25. a 25. A. Carrier, 19. Dobson, 41. Matheson, 42. Slafkovský, 47. O. Kapanen – 12. Elias Pettersson (Hronek), 22. E. Kane, 30. Sasson. Střely na branku: 41:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 23 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. A. Carrier, 2. Slafkovský, 3. Děmidov (všichni Montreal).
Minnesota – New Jersey 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Branky: 34. Hartman, 60. M. Foligno – 40. a 50. Palát, 48. a 48. Bratt, 11. Mercer. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18 747. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Mercer, 3. Hamilton (všichni New Jersey).
Chicago - Edmonton 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 55. Bertuzzi - 21. a 60. Bouchard, 15. Hyman, 60. Draisaitl. Střely na branku: 30:37. Diváci: 17.783. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. McDavid, 3. Ingram (všichni Edmonton).
Colorado – Toronto 3:4 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 – 0:1)
Branky: 17. C. Makar (Nečas), 18. Nelson, 53. Nečas – 12. Cowan, 23. McMann, 51. Matthews, 64. Nylander. Střely na branku: 34:31. Diváci: 18 084. Hvězdy zápasu: 1. Nylander (Toronto), 2. MacKinnon, 3. Nečas (oba Colorado).
Los Angeles – Dallas 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky: 49. Byfield – 4. W. Johnston, 57. J. Robertson, 60. Duchene. Střely na branku: 25:18. Diváci: 17 088. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Perry (Los Angeles).