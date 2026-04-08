Češi z Bostonu byli v NHL zase hodně vidět, ale na výhru nedosáhli. Pavel Zacha zaznamenal proti Carolině gól a asistenci, David Pastrňák dvakrát přihrával, jenže Bruins podlehli 5:6 v prodloužení. Mezi střelce se zapsal také Martin Nečas, jenž přispěl k vítězství Colorada 3:1 nad St. Louis. Avalanche díky tomu ovládli Centrální divizi a celou Západní konferenci.
Z českých brankářů pomohli k výhrám Jakub Dobeš z Montrealu, Daniel Vladař z Philadelphie a Karel Vejmelka z Utahu. Naopak Lukáš Dostál inkasoval pětkrát, jeho spoluhráči z Anaheimu se neprosadili a Nashville si odvezl vítězství 5:0. Ducks přitom na střely vyhráli 43:25, ale Justuse Annunena nepřekonali. Kapitán Radko Gudas už počtvrté kvůli zranění Anaheimu chyběl.
Pastrňákovi chybí bod, aby počtvrté za sebou překonal stobodovou hranici. V souboji s lídrem Východní konference v první třetině měl asistence u obou branek Morgana Geekieho, tu druhou mu předložil po sólové akci a byla pro českého kanonýra již 70. nahrávkou v sezoně.
„Pořád ho hledám. Máme dobrou chemii, skvěle mě čte. Potřebujeme, aby dával góly,“ řekl Pastrňák. Geekie nakonec završil hattrick, i když předtím měsíc neskóroval. „Hattrick je fajn, ale v takových zápasech na něm ani moc nezáleží. Podobné porážky je těžké vstřebat, i kdybyste dali za večer šest gólů,“ uvedl Geekie.
Zacha v 53. minutě vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. Poprvé v jedné sezoně NHL se tak dostal na metu 30 tref. Bruins ale na výhru nedosáhli, bod navíc pro Carolinu vystřelil obránce Jacob Slavin.
Dvě přihrávky zapsal rovněž Adam Klapka, zvolený za třetí hvězdu utkání, jeho Calgary ale prohrálo s Dallasem 3:4 v prodloužení. Klapka prožil dvoubodový večer podruhé v sezoně, prvně se mu to povedlo 17. ledna v duelu s Islanders. Proti Dallasu byl u první trefy Calgary ve 33. minutě, když jeho střelu dorazil za brankovou čáru Joel Farabee. Pak přidal Klapka 12. asistenci v ročníku u zásahu Jegora Šarangoviče.
O čtyři body méně než Pastrňák má Nečas (95). Na ledě St. Louis ve 20. minutě zařídil Coloradu vedení 2:0 a radoval se z 37. branky v ročníku. Druhým střelcem hostů byl Valerij Ničuškin.
Vladař dovedl Philadelphii 23 zákroky k výhře 5:1 nad New Jersey, pro něj to byla třetí za sebou a pouze se třemi inkasovanými góly. Jako jediný ho překonal Cody Glass v 13. minutě. Flyers dovedli k výhře Trevor Zegras s bilancí 2+1 a autor dvou gólů Tyson Foerster.
Dobeš v brance Montrealu pochytal 30 střel loňských i předloňských šampionů z Floridy a také oba nájezdy, naopak za Canadiens nezaváhali druhý nejlepší střelec ligy Cole Caufield i Alexandre Texier. Montreal vyhrál po rozstřelu 4:3 devátý z posledních deseti zápasů.
Vejmelka inkasoval pětkrát z 26 střel, ale jeho spoluhráči se prosadili šestkrát a Edmonton zdolali 6:5 v prodloužení. V něm hráčům Mammoth stačilo pouhých 33 sekund, zápas rozhodl v přesilové hře kapitán Clayton Keller.
Výsledky NHL
Montreal – Florida 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0)
Branky: 21. Děmidov, 47. Danault, 60. Suzuki, rozh. náj. Caufield – 10. Verhaeghe, 34. Reinhardt, 48. Luostarinen. Střely na branku: 32:33. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 63:28 minut, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov, 3. L. Hutson (všichni Montreal).
Ottawa – Tampa Bay 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Branky: 45. a 54. Sanderson, 36. Spence, 43. Zetterlund, 53. Stützle, 57. Pinto – 39. Paul, 51. Perry. Střely na branku: 32:30. Diváci: 16 603. Hvězdy zápasu: 1. Sanderson, 2. B. Tkachuk, 3. Stützle (všichni Ottawa).
Detroit – Columbus 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 27. a 56. Faulk, 11. Larkin – 31. a rozh. náj. Werenski, 3. Heinen, 60. Fantilli. Střely na branku: 37:35. Diváci: 17 687. Hvězdy zápasu: 1. Werenski (Columbus), 2. Faulk (Detroit), 3. Fantilli (Columbus).
New Jersey – Philadelphia 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Branky: 13. Glass – 2. a 4. Zegras, 23. a 25. Foerster, 58. Seeler. Střely na branku: 24:19. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Foerster, 3. Mičkov (všichni Philadelphia).
Carolina – Boston 6:5 v prodl. (2:3, 3:1, 0:1 – 1:0)
Branky: 11. Svečnikov, 12. K. Miller, 26. Stankoven, 28. W. Carrier, 29. Hall, 62. Slavin – 14., 18. a 39. M. Geekie (na první dva Pastrňák), 5. H. Lindholm (Zacha), 53. Zacha. Střely na branku: 40:21. Diváci: 18 571. Hvězdy zápasu: 1. Slavin, 2. Hall, 3. S. Walker (všichni Carolina).
St. Louis – Colorado 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Branky: 36. R. Thomas – 17. a 22. Ničuškin, 20. Nečas. Střely na branku: 19:37. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. R. Thomas (St. Louis), 3. Nečas (Colorado).
Dallas – Calgary 4:3 v prodl. (0:0, 1:2, 2:1 – 1:0)
Branky: 42. a 64. W. Johnston, 25. Hryckowian, 45. J. Robertson – 33. Farabee (Klapka), 39. Šarangovič (Klapka), 41. Parekh. Střely na branku: 25:20. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. J. Roberston (oba Dallas), 3. Klapka (Calgary).
Minnesota – Seattle 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky: 12. Boldy, 21. M. Foligno, 33. Tarasenko, 47. M. Johansson, 58. Eriksson Ek – 11. Montour, 14. Larsson. Střely na branku: 29:27. Diváci: 19 089. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Spurgeon, 3. Brodin (všichni Minnesota).
Utah – Edmonton 6:5 v prodl. (1:3, 3:1, 1:1 – 1:0)
Branky: 31. a 40. Schmaltz, 2. Peterka, 36. L. Cooley, 53. Kerfoot, 61. Keller – 3. Lazar, 9. McDavid, 15. Nugent-Hopkins, 37. Podkolzin, 43. C. Dach. Střely na branku: 31:26. Karel Vejmelka odchytal za Utah 60:06 minut, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 80,8 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Schmaltz, 3. Kerfoot (všichni Utah).
Vancouver – Vegas 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky: 33. Sasson – 36. McNabb, 53. C. Smith. Střely na branku: 11:28. Diváci: 18 691. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith (Vegas), 2. Tolopilo (Vancouver), 3. McNabb (Vegas).
Anaheim – Nashville 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Branky: 28. Haula, 32. F. Forsberg, 40. Skjei, 50. L'Heureux, 56. Svečkov. Střely na branku: 43:25. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval pět branek z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 15 556. Hvězdy zápasu: 1. Annunen, 2. O'Reilly, 3. Skjei (všichni Nashville).