Hokej

SESTŘIHKučerov dal 400. gól v NHL, Tampa ale prohrála s Buffalem. Winnipeg živí naději na play-off


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami|Zdroj: ČTK, NHL

Hokejisté Buffala porazili v pondělním zápase NHL Tampu Bay 4:2 a dotáhli se na ni v čele Atlantické divize. Nikita Kučerov dal za poražené Lightning 400. gól v kariéře. Winnipeg porazil Seattle 6:2 a nadále živí v Západní konferenci naději na postup do play-off.

Sabres vstoupili do posledního divizního derby v základní části lépe, na jejich úvodní branku ale ještě v první třetině odpověděl v početní převaze 43. gólem v sezoně Kučerov. Na metu 400 vstřelených branek dosáhl v NHL jako osmý ruský hokejista a druhý hráč Lightning po Stevenu Stamkosovi. Navíc se v kanadském bodování sezony dotáhl na vedoucího Connora McDavida z Edmontonu. Oba mají na kontě 126 bodů a shodnou bilanci, Kučerov ale odehrál méně zápasů.

Podruhé hosté z Tampy srovnali skóre na startu druhé třetiny po ráně Jakea Guentzela. Na trefu Jasona Zuckera před polovinou utkání už ale neodpověděli a razítko na výhru Sabres přidal v závěru při hře soupeře bez brankáře Jack Quinn.

„Bylo to důležité utkání a velká zkouška proti soupeři, který byl v tabulce těsně nad námi. Poslední dva zápasy proti Ottawě a Washingtonu jsme nehráli dobře, ale kvalitní tým musí vědět, jak se vrátit zpátky na vítěznou vlnu. A naši kluci to zvládli skvěle,“ uvedl kouč Buffala Lindy Ruff. Oba týmy jsou stále ve hře o prvenství ve Východní konferenci, na vedoucí Carolinu ztrácejí dva body.

Winnipeg přehrál trápící se Seattle především v přesilovkách, kanadský celek využil celkem tři. Dva góly dal Kyle Connor a tři asistence si připsal Mark Scheifele, který zároveň pokořil hranici 900 bodů v NHL. Dokázal to jako první hráč v historii klubu.

Jets zvítězili počtvrté z posledních pěti zápasů a tři body je dělí od postupových pozic do play-off. Kraken si připsali devátou porážku z uplynulých deseti utkání a jejich naděje na prodloužení sezony jsou už jen teoretické.

O bod víc než Winnipeg má v Západní konferenci San Jose po domácím vítězství 3:2 nad Chicagem. Vítěznou branku vstřelil v čase 43:28 jednadvacetiletý Will Smith a byl to pro něj 100. bod v kariéře. Chicago už nemá šanci na účast v play-off.

Souboj přímých konkurentů na hraně postupu do bojů o Stanleyův pohár mezi Los Angeles a Nashvillem vyšel lépe domácím Kings, kteří zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech. V zápase dvakrát ztratili vedení, ale rozstřel v jejich prospěch rozhodl švédský útočník Adrian Kempe. Kings teď drží v Západní konferenci osmé místo o bod před Nashvillem.

Výsledky NHL

Buffalo – Tampa Bay 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 6. Tuch, 15. Norris, 28. Zucker, 59. Quinn – 12. Kučerov, 24. Guentzel. Střely na branku: 29:25. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Luukkonen, 3. Zucker (všichni Buffalo).

Winnipeg – Seattle 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Branky: 33. a 56. Connor, 13. J. Toews, 30. Vilardi, 46. Lambert, 58. Naměstnikov – 10. Eberle, 43. McCann. Střely na branku: 31:24. Diváci: 14 430. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. J. Toews, 3. Connor (všichni Winnipeg).

San Jose – Chicago 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Branky: 27. Eklund, 35. Sherwood, 44. W. Smith – 10. Donato, 47. Nazar. Střely na branku: 23:29. Diváci: 16 204. Hvězdy zápasu: 1. Ekklund, 2. Sherwood, 3. W. Smith (všichni San Jose).

Los Angeles – Nashville 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 6. Armia, 34. Laughton, rozhodující sam. nájezd Kempe – 25. Stamkos, 45. Josi. Střely na branku: 28:31. Diváci: 17 540. Hvězdy zápasu: 1. Laughton, 2. A. Forsberg, 3. J. Wright (všichni Los Angeles).

