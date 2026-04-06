Daniel Vladař přispěl v NHL hokejistům Philadelphie 18 zákroky k výhře 2:1 v prodloužení nad Bostonem a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Překonal jej pouze Pavel Zacha po asistenci Davida Pastrňáka. Přihrávkou podpořil Jaroslav Chmelař kanonádu New York Rangers, který doma deklasoval Washington 8:1.
Zacha se prosadil v úvodu třetí třetiny v přesilové hře. Vladař neudržel Pastrňákovu střelu a odražený puk u levé tyčky přistrčil Casey Mittelstadt českému útočníkovi, který trefou do odkryté branky vyrovnal. „Podíval se na mě a pravděpodobně mohl sám zakončoval, ale přihrál mi,“ popsal Zacha jediný gól Bostonu.
Zachu, který prožívá nejproduktivnější sezonu v NHL, dělí už jen jeden gól, aby poprvé nastřílel i třicet branek v základní části. Pastrňákovi chybí tři body (29+68), aby počtvrté za sebou překonal stobodovou hranici.
Zápas rozhodl Porter Martone, jenž koncem března podepsal s klubem tříletý nováčkovský kontrakt. Ve věku 19 let a 161 dní je druhým nejmladším hráčem v historii NHL, který vstřelil svůj první gól v soutěži v prodloužení. Skóroval v přesilové hře pět na tři při vyloučení Pastrňáka a Charlieho McAvoye a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Druhou se stal Christian Dvorak, autor úvodní trefy z páté minuty.
Philadelphia vyhrála od olympijské přestávky 14 z 21 utkání a vyhoupla se poprvé od 12. ledna na postupové místo do play-off. Ve vyrovnané tabulce Východní konference je osmá. Boston má o pět bodů více než Flyers a je šestý.
Rangers si vypracovali klíčový náskok v prostřední třetině, ovládli ji 5:0 a odskočili Washingtonu na 6:1. Pátá branka padla po akci čtvrtého útoku. Chmelař zavezl puk do pásma, předal jej Noahu Labovi a ten našel u levé tyčky volného Adama Sýkoru. Slovenský útočník nezaváhal a skóroval poprvé v sedmém startu v NHL. Hlavním strůjcem výhry byl Will Cuylle se svým prvním hattrickem v soutěži.
„Došla nám šťáva,“ řekl trenér Washingtonu Spencer Carbery. Jeho svěřenci vyhráli čtyři z pěti předchozích zápasů a vrátili se do boje o play-off. Po prohře ale vzrostla jejich ztráta na Philadelphi na tři body. Capitals zbývají čtyři zápasy do konce základní části. „Je to frustrující, protože jsme bojovali, abychom se dostali zpět do hry o play off. Stálo nás to hodně sil a dnes to na nás bohužel dolehlo,“ vysvětlil.
První hattrick v NHL dal v neděli také Robert Thomas a řídil výhru St. Louis 3:2 v Coloradu. Zápas rozhodl v 58. minutě gólem z brejku dva jednoho. Přečíslení bránil nezvykle Martin Nečas, který byl na ledě u všech tří inkasovaných branek.
„Byl to vyrovnaný zápas. Musím se ještě podívat na poslední gól. Nevím, proč Marty zaskakoval v obraně. Je tvrdé, že jsme prohráli takovým způsobem,“ řekl lídr Colorada Nathan MacKinnon, který stejně jako Nečas nebodoval a byl na ledě u všech tří gólů.
Série výher Montrealu se zastavila na čísle osm. Kanadský klub nenašel recept na Jacoba Markströma, který vychytal první nulu v sezoně, a podlehl doma New Jersey 0:3. Brankář poražených Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.
Montreal vstupoval do zápasu s jistotou play-off, poté co jim ji zaručila nedělní výhra Minnesoty 5:4 v Detroitu. Výhru Wild, kteří ztratili ve třetí třetině tříbrankový náskok, zařídil Kirill Kaprizov. Lídr týmu rozhodl gólem v 59. minutě, čímž završil hattrick. Red Wings jsou po prohře ve Východní konferenci desátí s dvoubodovou ztrátou na osmou Philadelphii a sedmou Ottawu, která porazila Carolinu 6:3.
Výsledky NHL
Detroit - Minnesota 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)
Branky: 2. A. Johansson, 48. Sandin-Pellikka, 52. Compher, 55. P. Kane - 22., 33. a 59. Kaprizov, 21. Boldy, 28. Tarasenko. Střely na branku: 22:20. Diváci: 17 892. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Sandin-Pellikka (Detroit), 3. Boldy (Minnesota).
Pittsburgh - Florida 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Branky: 20. a 39. Rakell, 11. Söderblom, 17. Crosby, 44. Rust - 17. Schwindt, 55. Verhaeghe. Střely na branku: 23:31. Diváci: 17 028. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Crosby, 3. Šilovs (všichni Pittsburgh).
Philadelphia - Boston 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 5. Dvorak, 63. Martone - 41. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 31:19. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jednu branku z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 94,7 procenta. Diváci: 19 133. Hvězdy zápasu: 1. Martone, 2. Dvorak, 3. Vladař (všichni Philadelphia).
Ottawa - Carolina 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Branky: 29. a 47. B. Tkachuk, 8. Cozens, 9. Stützle, 43. Pinto, 60. Giroux - 6. Stankoven, 20. A. Svečnikov, 58. Hall. Střely na branku: 31:28. Diváci: 16 857. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Stützle, 3. Greig (všichni Ottawa).
Montreal - New Jersey 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 11. Meier, 39. Glass, 57. Brown. Střely na branku: 18:20. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. J. Anderson (Montreal).
NY Rangers - Washington 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)
Branky: 26., 29. a 60. Cuylle, 1. Sheary, 24. J.T. Miller, 34. Sýkora (Chmelař), 39. Fox, 44. Trocheck - 14. McMichael. Střely na branku: 32:21. Diváci: 17 325. Hvězdy zápasu: 1. Cuylle, 2. Zibanejad, 3. Fox (všichni NY Rangers).
Colorado - St. Louis 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Branky: 16. Kelly, 24. Burns - 13., 25. a 58. Thomas. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18 101. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Snuggerud (oba St. Louis), 3. Burns (Colorado).