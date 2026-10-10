Zacha si otevřel střelecký účet, Jiříček má první bod za Philadelphii

Boston porazil v NHL Philadelphii 5:1 a vidět byli také čeští hráči. Pavel Zacha otevřel skóre po přihrávce Davida Pastrňáka a prvním gólem v sezoně přispěl Bruins k výhře. Za Flyers si premiérový bod připsal obránce David Jiříček, když nahrával na jediný gól hostů. Jeho spoluhráč Daniel Vladař odchytal celý zápas.
Zacha otevřel skóre utkání a také svůj gólový účet v sezoně ve 13. minutě po zpětné Pastrňákově přihrávce, po níž procedil puk přes pravý Vladařův beton. Bruins byli v utkání aktivnější, hosty přestříleli 32:15 a postupně zvyšovali náskok.
Jeremyho Swaymana připravil o čisté konto ve 47. minutě Porter Martone, jenž v přesilovce po Jiříčkově přihrávce snížil na 1:3. Boston ale drama nepřipustil, jeho vítězství pojistili Casey Mittelstadt a Fraser Minten.
Bruins po dvou porážkách vyhráli podruhé za sebou a s osmi body vedou vyrovnanou tabulku Východní konference. Flyers naopak prohráli i šestý zápas v sezoně a se dvěma body jsou v konferenci poslední.
Výsledek NHL
Výsledek NHL
Boston – Philadelphia 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 13. Zacha (Pastrňák), 38. Lohrei, 42. Chusnutdinov, 50. Mittelstadt, 56. Minten – 47. Martone (D. Jiříček). Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval pět branek z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 84,4 procenta. Střely na branku: 32:15. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Minten, 2. Chusnutdinov, 3. Peterka (všichni Boston).