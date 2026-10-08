Neúspěšně skončil noční program NHL pro hokejisty Colorada. Tým Martina Nečase prohrál s Winnipegem 2:3, český útočník se nezapsal mezi bodující hráče. Nedařilo se ani Lukáši Dostálovi, který dostal od Edmontonu pět branek ve druhé třetině a po čtyřiceti minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2:5.
Nepovedený zápas prožil mistr světa z Prahy z roku 2024 Dostál. Ve druhé třetině ho Oilers pěti góly vyhnali z branky. Poprvé inkasoval 11 sekund po pauze od Evana Boucharda. Ofenzivní obránce si pak v čase 34:12 připsal i vítěznou branku, v sezoně šestou, a kraluje střelcům zámořské ligy.
Ducks přitom vedli po úvodní třetině 2:0 po přesilovkových gólech Becketta Senneckeho. Dostála, na něhož letělo celkem 17 střel, vystřídal do třetí části Fin Ville Husso a neinkasoval. Za hosty zaznamenal čtyři asistence německý útočník Leon Draisaitl, kapitán Connor McDavid měl tři body (1+2).
Colorado nestačilo na Winnipeg
Lepší vstup do zápasu měli hráči Avalanche, když po necelých třech minutách druhé třetiny otevřel skóre Jaden Schwartz. Ještě během druhého dějství ale Winnipeg otočil skóre na svou stranu po gólech Kylea Connora a Colea Perfettiho.
V 53. minutě sice hosté z Denveru srovnali na 2:2 zásluhou Fedora Svečkova. Jenže v čase 59:00 svým druhým přesným zásahem v utkání a pátým v sezoně rozhodl o výsledku devětadvacetiletý Connor, který se dělí o post druhého nejlepšího kanonýra soutěže s Nickem Schmaltzem. Stěžejní pro osud zápasu byl i výkon domácího brankáře Stuarta Skinnera, který inkasoval dva góly z 34 střel.
Rodák z Nového Města na Moravě Nečas odehrál ze všech forvardů Colorada nejvíce času, téměř 21 minut, měl tři střely a hodnocení účasti na ledě při vstřelených či obdržených brankách minus dva.
Washington porazil Pittsburgh
Ke svému poslednímu úvodnímu domácímu utkání sezony v kariéře nastoupil historicky nejlepší střelec NHL Alex Ovečkin. Ruský útočník sice nebodoval, i tak měl víc důvodů k radosti než jeho odvěký rival z Pittsburghu Sidney Crosby. Washington totiž i díky tříbodovému příspěvku Toma Wilsona (1+2) zvítězil 5:3.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Washington – Pittsburgh 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Branky: 1. Beauvillier, 12. T. Wilson, 25. Dubois, 34. Tuch, 44. Leonard – 2. Rust, 35. Novak, 39. N. Robertson. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Dubois, 3. Tuch (všichni Washington).
Winnipeg – Colorado 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky: 25. a 59. Connor, 39. Perfetti – 23. Schwartz, 53. Svečkov. Střely na branku: 20:34. Diváci: 14 006. Hvězdy zápasu: 1. S. Skinner, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Schwartz (Colorado).
Anaheim – Edmonton 2:5 (2:0, 0:5, 0:0)
Branky: 5. a 16. Sennecke – 21. a 35. Bouchard, 27. K. Kapanen, 37. Podkolzin, 40. McDavid. Střely na branku: 31:19. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 39:41 minut, inkasoval pět branek z 17 střel a úspěšnost zákroků měl 70,6 procenta. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Sennecke (Anaheim).