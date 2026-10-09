David Pastrňák se dvěma góly a dvěma přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6:1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník, před sezonou zvolený za kapitána Bostonu, měl z předchozích čtyř utkání NHL na kontě jen dvě asistence. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezoně, Flames ale prohráli s Coloradem 3:7. Martin Nečas v utkání nebodoval.
Pastrňák navyšoval v čase 14:22 při početní převaze střelou z vrcholku pravého kruhu vedeni Bruins nad Utahem na 2:0. Tato trefa byla nakonec i vítězná. Také druhý gól v zápase, a zároveň v sezoně, si rodák z Havířova připsal v přesilovce, a to dělovkou bez přípravy na 4:0 v situaci, kdy už v brankovišti Mammoth stál Vejmelka, který po prvních třech gólech vystřídal Sebastiana Cossu.
Třebíčský odchovanec Vejmelka nastoupil do brankoviště Utahu po necelých šestnácti minutách hry a zápas už dochytal. Letělo na něj celkem 14 střel, ze kterých třikrát inkasoval.
Třicetiletý Pastrňák se přihrávkami podílel na pátém gólu, který dal Morgan Geekie opět v přesilovce, a u posledního na 6:0, jenž vsítil Matthew Poitras. Asistenci na Geekieho trefu zaznamenal také Pavel Zacha.
Pastrňák v zápase hýřil aktivitou a vyslal na branku čtyři střely. Minimálně čtyři body v jednom utkání zaznamenal v NHL poprvé od 10. ledna tohoto roku, kdy šesti asistencemi režíroval vysokou výhru nad Rangers 10:2.
Klapka srovnal, Calgary ale padlo
Šestadvacetiletý český dlouhán Klapka srovnával proti Coloradu v čase 17:30 na 1:1, když odpovídal na úvodní trefu obránce Avalanche Devona Toewse. Klapka na sebe upozornil individuální akcí s pohlednou stahovačkou, po které pokořil Scotta Wedgewooda.
Od druhé třetiny už ale ovládali hru hosté z Denveru, kteří v prostředním dějství zápasu nastříleli zatím nejslabšímu mužstvu NHL další tři góly.
Tři body si za Colorado připsal nejlepší kanonýr minulé sezony Nathan MacKinnon (1+2) a ofenzivní zadák Cale Makar (2+1), naopak rodák z Nového Města na Moravě Nečas už v druhém zápase v řadě nebodoval.
Výsledky NHL:
Výsledky NHL:
Boston – Utah 6:1
Branky: 15. a 25. Pastrňák, 11. Mittelstadt, 16. Lohrei, 28. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 35. Poitras (Pastrňák) – 50. McBain. Střely na branku: 22:37. Karel Vejmelka odchytal za Utah 43:49 minut, inkasoval tři branky z 14 střel a úspěšnost zákroků měl 78,6 procenta. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Swayman, 3. M. Geekie (všichni Boston).
Buffalo – Dallas 0:4
Branky: 10. J. Robertson, 30. Steel, 34. Rantanen, 36. Hintz. Střely na branku: 26:18. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Johnston, 3. Hintz (všichni Dallas).
Montreal – Nashville 2:5
Branky: 24. Suzuki, 29. Newhook – 58. a 59. Edström, 36. Kerfoot, 40. Wood, 57. O'Reilly. Střely na branku: 34:20. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. O'Reilly (oba Nashville), 3. Anderson (Montreal).
Ottawa – Philadelphia 2:1
Branky: 11. Cousins, 54. Yakemchuk – 28. Mičkov. Střely na branku: 26:29. Diváci: 17 501. Hvězdy zápasu: 1. Chabot, 2. Yakemchuk, 3. Ullmark (všichni Ottawa).
Tampa Bay – Minnesota 3:2
Branky: 7. a 25. Carlson, 6. Cirelli - 23. Q. Hughes, 35. Coleman. Střely na branku: 35:36. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Hildeby (oba Tampa Bay), 3. Wallstedt (Minnesota).
Carolina – Vancouver 7:2
Branky: 34., 40. a 52. Stankoven, 8. a 10. Svečnikov, 2. K. Miller, 24. Jankowski – 25. a 54. DeBrusk. Střely na branku: 34:20. Diváci: 18 800. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Walker, 3. Svečnikov (všichni Carolina).
NY Islanders – Chicago 4:1
Branky: 20. a 59. Horvat, 27. Heineman, 30. Duclair – 58. Nazar. Střely na branku: 19:23. Diváci: 13 946. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Duclair, 3. Stanley (všichni NY Islanders).
St. Louis – San Jose 2:3 v prodl.
Branky: 4. McMichael, 42. Dubé – 29. Toffoli, 47. Graf, 62. Nurse. Střely na branku: 26:27. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. Nurse (oba San Jose), 3. McTavish (St. Louis).
Calgary – Colorado 3:7
Branky: 18. Klapka, 48. Backlund, 49. Bahl – 16. a 27. Toews, 30. a 46. Makar, 47. a 50. Schwartz, 32. MacKinnon. Střely na branku: 29:30. Diváci: 16 903. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. MacKinnon, 3. Toews (všichni Colorado).
Las Vegas – Toronto 4:3 po sam. nájezdech
Branky: 18. Stone, 22. Howden, 24. Eichel, rozhodující sam. nájezd Connelly – 1. Roslovic, 4. Cowan, 9. Paul. Střely na branku: 43:24. Diváci: 15 977. Hvězdy zápasu: 1. Connelly, 2. Eichel, 3. Stone (všichni Vegas).