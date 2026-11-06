České duo řídilo v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Pittsburghem 6:2. Pavel Zacha vstřelil dva góly a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Na obě branky mu přihrál David Pastrňák. Tomáš Hertl se asistencí podílel na výhře Vegas nad Detroitem 2:1. Adam Jiříček si rovněž připsal přihrávku, St. Louis však podlehlo New Jersey 4:5 v prodloužení. Také Martin Nečas jednou asistoval, Colorado ale prohrálo s Nashvillem 2:3 v prodloužení. Naopak brankář Jakub Dobeš slavil s Montrealem výhru 5:4 v prodloužení nad Utahem.
Poprvé se hosté z Bostonu prosadili v čase 12:07 poté, co třicetiletý Pastrňák našel v předbrankovém prostoru nikým nehlídaného Zachu a ten srovnal průběžné skóre na 1:1. Po gólech Marka Kastelica a Eliase Lindholma pak Bruins ještě před koncem úvodní třetiny odskočili do vedení 3:1.
Pittsburgh vrátil před polovinou utkání na dostřel jedné branky Nick Robertson, ale to bylo nakonec od domácího týmu všechno.
Ve 35. minutě nejproduktivnější český hráč v lize Pastrňák rozjel akci z vlastního obranného pásma, po které se do přečíslení dvou na jednoho dostali J. J. Peterka se Zachou. Český útočník po přihrávce německého hokejisty dal svůj pátý gól v sezoně.
„Máme v týmu spoustu šikovných hráčů, a když zvládneme i osobní souboje, najdeme cestu k vítězství. Právě díky těm úspěšným u mantinelu jsme dnes dali několik gólů. Navíc jsme byli rychlí v přechodu přes střední pásmo. Každý hráč přispívá něčím jiným a skórovat může kterákoliv formace, což je skvělé,“ řekl Zacha.
Boston vyhrál třetí utkání v řadě a ve Východní konferenci mu patří druhá příčka. Penguins neuspěli počtvrté za sebou a na Východě je v tabulce horší pouze Philadelphia.
Hertl v čase 44:20 poslal kotouč na Bradena Bowmana, jenž střelou ze stahovačky v pravém kruhu vyrovnal na 1:1. Pro českého útočníka to byla pátá přihrávka v sezoně.
„Victor Olofsson skvěle našel Hertla a ten pak posunul puk na mě. Nevěděl jsem, jestli brankář vidí. Tak jsem to zkusil dát na bližší tyč a vyšlo to,“ prohlásil Bowman. O vítězství Vegas rozhodl minutu a 42 sekund před vypršením základní hrací doby Trevor Connelly.
Dvacetiletý obránce Adam Jiříček dostává v St. Louis příležitost zabydlet se v sestavě a na ledě New Jersey si připsal druhou asistenci v sezoně. Rozjel rychlý protiútok, ze kterého v čase 54:36 snížil Philip Broberg na 3:4. Vyrovnat se hostům podařilo hned o 18 sekund později, když čtvrtým gólem v ročníku potrestal chybu brankáře Connora Hellebuycka Slovák Dalibor Dvorský. Bod navíc pro New Jersey v prodloužení zařídil Švéd Jesper Bratt.
Nečas vybídl v úvodu 10. minuty ke střele Jadena Schwartze, který vyrovnal na 1:1. Druhý nejproduktivnější Čech v lize si připsal dvanáctou asistenci v sezoně. V 15. minutě vrátil Nashvillu jednobrankový náskok Bělorus Vitalij Pinčuk, který dal svůj první gól v NHL.
Podruhé Avalanche vyrovnali ve 26. minutě. V prodloužení rozhodl o vítězství hostů během převahy dělovkou bez přípravy Steven Stamkos. Bývalý kapitán Tampy Bay dal svůj 247. přesilovkový gól a na pátém místě historických tabulek NHL vyrovnal Luca Robitaillea.
Souboj českých gólmanů v Montrealu se nekonal, jelikož v brankovišti Utahu dostal před Karlem Vejmelkou přednost Sebastian Cossa. Dobeš si připsal 16 úspěšných zákroků a recept na něj měl především Logan Cooley, americký mistr světa z loňska zaznamenal hattrick a jednu asistenci. V nastavení rozhodl o výhře Montrealu svou jedenáctou trefou v ročníku Cole Caufield.
Už čtvrtý zápas Anaheimu v řadě sledoval gólman Lukáš Dostál jen ze střídačky. Ducks s Laurentem Brossoitem v brance zvítězili v Edmontonu 5:4. Domácí Connor McDavid díky gólu a třem asistencím protáhl svou sérii s alespoň jedním bodem už na 17 zápasů. Celkově má 44 bodů a je jasným lídrem produktivity NHL. Za Anaheim dvakrát skórovali Pavel Minťukov a Beckett Sennecke.
Vancouver prohrál ve Winnipegu 2:6. Obránce Filip Hronek měl čtyři záporné body za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech.
New York Rangers i s Jaroslavem Chmelařem v sestavě přehráli Philadelphii 3:2. Její brankář Daniel Vladař sledoval zápas ze střídačky. New York Islanders podlehli vítězi posledního ročníku Stanley Cupu z Caroliny 3:5, Ondřej Palát byl u dvou obdržených branek.