Hokej bez červené: S Patrikem Eliášem o reprezentaci, kariéře i rivalitě mezi Devils a Rangers

V dalším vydání podcastu Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou byl speciálním hostem generální manažer české reprezentace Patrik Eliáš. Co obnáší tato role v národním týmu a jak vzpomíná na reprezentační i klubovou kariéru? Nejen na tyto otázky posluchačů odpovídá v 201. dílu, který uvádí Tomáš Řanda a Petr Musil z webu ctsport.cz.
Výherci puků nechť se přihlásí s kontaktem (nejlépe s telefonním číslem) na e-mail redakce webctsport@ceskatelevize.cz a do předmětu zprávy napište PUK.
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Zdroj fotky: ČTK / Vít Šimánek.