Program NHL přinesl vítězství Floridy, která díky čtyřem bodům Sandise Vilmanise porazila Chicago 5:3. Na ledě nebyl Radko Gudas, jenž se tentokrát nevešel do sestavy. V dalším utkání zvítězila Ottawa na ledě Buffala 2:1.
Gudase, který se nevešel do sestavy, nahradil v obraně Uvis Balinskis. Florida si vypracovala vedení 3:0, prosadili se Vilmanis, Carter Verhaeghe a Seth Jones.
Chicago zápas zdramatizovalo. Roman Kancerov a Frank Nazar snížili na rozdíl jedné branky. Na druhý gól Vilmanise ještě odpověděl Nazar, poslední slovo měl ale Sam Reinhart, který zpečetil výhru Panthers při risku hostů bez gólmana.
„Je to speciální večer. Budu si ho navždy pamatovat,“ uvedl Vilmanis, který ve 34. startu v NHL nasbíral poprvé v utkání více než bod. A to rovnou čtyři. Ve formaci jej doplňovali Verhaeghe a Reinhart. Dohromady nasbírali v zápase devět bodů (4+5) a obsadili všechna tři místa při vyhlášení hvězd.
Kempe vstřelil úvodní dva góly zápasu a ve 36. minutě zkompletoval hattrick brankou na 5:1 Čtyřmi body za asistence pomohl Los Angeles k vítězství také Artěmij Panarin. „Měli jsme opět spoustu šancí a padalo nám to od začátku. Bylo to hezké,“ uvedl Kempe, který prožil v NHL třígólový večer popáté. Dvakrát se trefil i jeho spoluhráč Quinton Byfield.
Buffalo vedlo od 34. minuty po trefě Peytona Krebse. Těsný náskok drželo až do času 51:33. Poté vyrovnal Shane Pinto a gólem z 57. minuty završil obrat Ottawy Michael Amadio.
V sestavě poražených opět scházel Jiří Kulich. Český útočník hrál naposledy 22. října, poté po zásahu pukem do hlavy a kvůli protokolu o otřesu mozku vynechal pět zápasů. Trenér Buffala Lindy Ruff před utkáním s Ottawou pronesl, že Kulich by už mohl hrát, ale nakonec jej nenominoval.
Calgary proti Seattlu otevřelo ve 13. minutě skóre trefou Jegora Šarangoviče. Seattle vyrovnal ve druhé třetině, ve které se prosadil Berkly Catton. V prodloužení zajistil domácím výhru Matty Beniers. Klapka, jenž v minulém utkání skóroval a na další gól přihrál, si tentokrát během necelých deseti minut na ledě připsal jednu střelu a tři srážky.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Buffalo – Ottawa 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Branky: 34. Krebs – 52. Pinto, 57. Amadio. Střely na branku: 24:30. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Ersson, 2. Amadio (oba Ottawa), 3. Ellis (Buffalo).
Florida – Chicago 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Branky: 5. a 52. Vilmanis, 13. Verhaeghe, 34. S. Jones, 59. Reinhart – 50. a 57. Nazar, 37. Kantserov. Střely na branku: 30:20. Diváci: 19 482. Hvězdy zápasu: 1. Vilmanis, 2. Verhaeghe, 3. Reinhart (všichni Florida).
Los Angeles – San Jose 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
Branky: 2., 17. a 36. Kempe, 19. a 55. Byfield, 32. Haula, 43. Armia – 26. Celebrini, 50. Stenberg. Střely na branku: 27:32. Diváci: 17 010. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Panarin, 3. Byfield (všichni Los Angeles).
Seattle – Calgary 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)
Branky: 34. Catton, 61. Beniers – 13. Šarangovič. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Catton, 3. Daccord (všichni Seattle).