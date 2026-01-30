Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií, ale z utkání ve druhé třetině odstoupil kvůli problémům v horní části těla. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Naopak gólmani Lukáš Dostál a Karel Vejmelka zažili porážky.
SESTŘIHZacha pomohl gólem k výhře Bostonu, ale zápas poté nedohrál
Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4. Lukáš Dostal obdržel z 25 střel jen jeden gól, ale nezabránil porážce Anaheimu 0:2 ve Vancouveru. Tomáš Hertl přihrál na jednu branku Vegas při prohře 4:5 po nájezdech s Dallasem.
Než Zacha zamířil do kabin, zvýšil v 11. minutě na 2:0. Český útočník se dostal až před gólmana a rychlý protiútok zakončil střelou pod horní tyč. Trenér Marco Sturm neměl po zápase aktuální informace o stavu českého hráče. Hlavními strůjci výhry Bostonu byli Casey Mittelstadt a Fraser Minten, kteří dosáhli shodné bilance gólu a dvou přihrávek.
David Pastrňák nasbíral v utkání tři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance, ale nepřipsal si gól ani přihrávku. Neprodloužil tak svou sérii osmi zápasů s bodem. Do branky Philadelphie nastoupil od třetí třetiny Daniel Vladař a ze šesti střel neinkasoval.
Boston vyhrál 10 z posledních 12 utkání a vyšvihl se na šesté místo ve Východní konferenci. „Je působivé, jaké výkony v lednu předvádíme,“ radoval se Sturm. „Po Vánocích a volnu je vždy složité naskočit do hry, ale kluci to zvládli výborně. Naši nejlepší hráči jsou nejlepšími hráči. David (Pastrňák) je úžasný, gólmani nás drží. Podáváme vyrovnané výkony, hrajeme organizovaně. Zejména doma se nám toho hodně povedlo. Máme za sebou dobrý měsíc,“ doplnil kouč.
Dobeš vychytal ve všech pěti lednových startech výhru. Při vyhlašování hvězd jej předčil pouze Nick Suzuki, po jehož dvou gólech odskočil Montreal soupeři v první třetině z 1:1 na 3:1. Na straně poražených vyšel naprázdno Martin Nečas.
Carolina se za stavu 2:4 odhodlala ke hře bez brankáře a v 59. minutě během 32 sekund vyrovnala. Zápas rozhodl v čase 59:30 z dorážky Jordan Staal. Na obratu se gólově podíleli i Andrej Svečnikov a Shayne Gostisbehere, kteří v utkání skórovali dvakrát a navrch si připsali i přihrávku. Vejmelka kryl 28 střel.
Carolina je třetím týmem v historii NHL, která vyhrála v základní hrací době, přestože ještě dvě minuty před koncem prohrávala o dvě branky. Navázala na Dallas (1995) a Montreal Maroons (1932). „Darovali jsme jim gól na 3:4 a pak jsem měl pocit, že jsme netrpěliví a pasivní. Soupeř nás za to potrestal,“ komentoval trenér Utahu André Tourigny kolaps svého týmu.
Ve Vancouveru padl první gól až v 51. minutě. Dostála, který byl zvolen třetí hvězdou zápasu, překonal z přečíslení dva na jednoho Drew O'Connor. „Myslím si, že jsem se proti jeho střele přesunul dobře, ale netrefil puk ideálně, proto letěl pomaleji. Ještě se otřel o moje rameno i helmu. Bylo těžké puk chytit, zvláště když plachtil. Pravděpodobně jsem měl mít ramena trochu výš,“ popsal Dostál jediný gól, který inkasoval.
Výhru domácích pojistil při hře Anaheimu bez brankáře střelou přes celé hřiště Teodors Blugers. Gólman vítězů Nikita Tolopilo zastavil všech 32 střel, ale čisté konto si nepřipsal, protože na začátku prostřední třetiny přenechal své místo kvůli ošetření Kevinu Lankinenovi. „Nevadí. Hlavní je výhra,“ podotkl Tolopilo.
Vegas vyrovnalo ve třetí třetině z 1:4 na 4:4. Prodloužení si vynutilo v čase 59:11, když po vyhraném vhazování Hertla skóroval Mitch Marner. Bonusový bod zařídili Dallasu v nájezdech Jason Robertson a Mikko Rantanen. Dva góly vítězů vstřelil v základní hrací době Mavrik Bourque.
Calgary s Adamem Klapkou v sestavě podlehlo na ledě Minnesoty 1:4 a prohrálo pátý zápas v řadě. Český útočník shodil rukavice už ve třetí minutě bezprostředně po vhazování po prvním gólu utkání. V souboji, který netrval dlouho, byl ale Marcus Foligno aktivnější a povalil Klapku na led.
Buffalo porazilo doma i díky hattricku Alexe Tucha Los Angeles 4:1 a jeho gólman Alex Lyon vychytal výhru v desátém startu za sebou. Překonal tím klubový rekord, který držel téměř padesát let Gerry Desjardins.
„Je úžasné být součástí historie. Obzvláště, když si uvědomíte, že tu chytali Ryan Miller a Dominik Hašek. K oběma jsem vzhlížel, když jsem vyrůstal,“ řekl Lyon, který v zápase kryl 37 střel.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Philadelphia 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Branky: 10. Arvidsson, 11. Zacha, 23. Minten, 37. Mittelstadt, 38. Jeannot, 57. Chusnutdinov – 24. Konecny, 40. Grebenkin, 59. Mičkov. Střely na branku: 27:36. Daniel Vladař nastoupil za Philadelphii od třetí třetiny a ze šesti střel neinkasoval. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadt, 2. Minten, 3. Swayman (všichni Boston).
Buffalo – Los Angeles 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky: 8., 27. a 59. Tuch, 12. Samuelsson – 28. Kempe. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Lyon, 3. Quinn (všichni Buffalo).
Montreal – Colorado 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
Branky: 6. a 8. Suzuki, 1. Dobson, 37. J. Evans, 38. Dach, 46. Carrier, 50. Slafkovský – 5. Nelson, 39. Kiviranta, 45. Colton. Střely na branku: 28:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Dobeš, 3. Slafkovský (všichni Montreal).
Tampa Bay – Winnipeg 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 15. James, 22. Raddysh, 36. Gourde, 59. Kučerov – 33. Connor. Střely na branku: 37:23. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Raddysh, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).
New Jersey – Nashville 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 31. Hamilton, 51. Bratt, 61. Hischier – 6. McCarron, 42. F. Forsberg. Střely na branku: 35:29. Diváci: 15 788. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Markström, 3. Bratt (všichni New Jersey).
NY Rangers – NY Islanders 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky: 43. Zibanejad – 38. Soucy, 39. Schaefer. Střely na branku: 21:21. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer, 2. Sorokin (oba NY Islanders), 3. Zibanejad (NY Rangers).
Pittsburgh – Chicago 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Branky: 12. a 54. Dewar, 26. Kindel, 36. Činachov, 37. Mantha, 40. Shea – 10. Murphy, 55. Bedard. Střely na branku: 44:20. Diváci: 16 715. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Dewar, 3. Kindel (všichni Pittsburgh).
Carolina – Utah 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)
Branky: 4. a 59. A. Svečnikov, 38. a 59. Gostisbehere, 60. J. Staal – 25. a 29. Yamamoto, 38. Peterka, 48. Carcone. Střely na branku: 33:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval pět branek z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 84,8 procenta. Diváci: 18 302. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. A. Svečnikov, 3. J. Staal (všichni Carolina).
Detroit – Washington 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 2:2 – 0:0)
Branky: 59. a 60. DeBrincat, 30. Chiarot – 7. a rozhodující sam. nájezd Dowd, 50. D. Strome, 54. Chisholm. Střely na branku: 21:23. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. D. Strome (Washington).
St. Louis – Florida 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Branky: 5. Neighbours, 8. Kyrou, 15. Berggren, 21. Sundqvist, 60. Snuggerud – 37. a 39. M. Tkachuk, 4. Greer, 10. Reinhart. Střely na branku: 31:20. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Snuggerud, 3. Faulk (všichni St. Louis).
Minnesota – Calgary 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 3. Jurov, 11. Hinostroza, 58. Boldy, 58. Kaprizov – 46. Frost. Střely na branku: 24:30. Diváci: 17 278. Hvězdy zápasu: 1. Middleton, 2. F. Gustavsson, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).
Edmonton – San Jose 4:3 v prodl. (0:3, 0:0, 3:0 – 1:0)
Branky: 42. Draisaitl, 57. McDavid, 60. Bouchard, 62. Hyman – 1. Graf, 2. Guadette, 12. Misa. Střely na branku: 32:20. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Bouchard, 3. Hyman (všichni Edmonton).
Vancouver – Anaheim 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky: 51. O´Connor, 60. Blugers (Hronek). Střely na branku: 26:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:47 minuty, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procent. Diváci: 18 774. Hvězdy zápasu: 1. Tolopilo, 2. O´Connor (oba Vancouver), 3. Dostál (Anaheim).
Vegas – Dallas 4:5 po sam. nájezdech (0:1, 1:3, 3:0 – 0:0)
Branky: 25. Kolesar, 45. R. Smith, 54. Barbašev, 60. Marner (Hertl) – 29. a 35. Bourque, 2. Duchene, 37. Johnston, rozhodující sam. nájezd J. Robertson. Střely na branku: 21:27. Diváci: 17 888. Hvězdy zápasu: 1. Bourque (Dallas), 2. Marner, 3. Kolesar (oba Vegas).
Seattle – Toronto 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Branky: 27. a 49. Wright, 2. Beniers, 27. Montour, 58. McCann – 16. N. Robertson, 47., Rielly. Střely na branku: 22:31. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Wright, 2. Montour, 3. Daccord (všichni Seattle).
Související články
SESTŘIHPalát se rychle uvedl u Islanders gólem a byl hvězdou derby proti Rangers
29. 1. 2026
SESTŘIHPastrňák rozhodl v NHL prodloužení. Hráčem dne byl Dahlin, zazářil pěti body
28. 1. 2026
Všichni máme na prvním místě tým. Nominace se probírala i před domácím šampionátem, říká Gudas
29. 1. 2026