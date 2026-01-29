Ondřej Palát při premiéře v dresu New York Islanders zaznamenal gól a přihrávku u výhry nad Rangers 5:2. Čtyřiatřicetiletý hokejista byl zvolen první hvězdou středečního utkání NHL. Vítězství domácího týmu podpořil 14 zákroky brankář David Rittich. Philadelphia s uzdraveným brankářem Danielem Vladařem nestačila na Columbus a podlehla 3:5.
SESTŘIHPalát se rychle uvedl u Islanders gólem a byl hvězdou derby proti Rangers
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay Palát se den po výměně z New Jersey objevil na ledě v první formaci Islanders. A na svou premiérovou trefu v novém angažmá nečekal dlouho. Prosadil se po 15 minutách hry v početní převaze, když zakončil z mezikruží ránou bez přípravy a otevřel střelecký účet derby.
Sedmou přihrávku v sezoně si Palát připsal v poslední minutě druhé třetiny, kdy konečnou podobu výsledku stanovil Švéd Emil Heineman.
Rodák z Frýdku-Místku, který byl v první šestici českých hráčů nominovaných na blížící se olympijské hry v Miláně, přitom strávil na ledě jen necelých 12 minut. To byla druhá nejnižší porce času ze všech útočníků Islanders. Na branku vystřelil Palát dvakrát.
„Cítil jsem se velmi dobře. Herní systém není složitý, ale stále je prostor ke zlepšení. Jakmile odehraji víc utkání, budu se cítit ještě komfortněji. Ale na to, že šlo o první zápas, si myslím, že jsme hráli dobře. Bo Horvat a Emil Heineman, stejně ale jako celý tým, mi hodně pomohli,“ zhodnotil svou premiéru Palát.
V brankovišti „Ostrovanů“ oslavil dvanáctou výhru v sezoně třiatřicetiletý Rittich. Islanders jsou ve Východní konferenci NHL na osmé příčce, Rangers zůstali poslední.
„Myslím si, že kluci v kabině jsou nadšení z nových spoluhráčů. A je skvělé, že Palát si hned připsal gól v přesilovce. Byla to od něj parádní střela. Jak Palát, tak Soucy odehráli solidní utkání, ačkoliv ještě neměli moc času se seznámit s naším systémem. Ale jsou to oba zkušení veteráni,“ řekl na adresu Paláta a Carsona Soucyho, jenž přišel právě z Rangers, kouč Islanders Patrick Roy.
Po šestizápasové pauze se znovu do branky Philadelphie postavil Vladař, který by na marodce kvůli zranění v dolní části těla. Návrat dalšího olympionika ale nebyl vítězný. Inkasoval čtyřikrát z 30 střel.
„Na začátku utkání se mi úplně nedařilo číst hru, ale jak čas plynul, zlepšovalo se to. Bohužel to z mé strany ani tak nestačilo,“ uvedl český gólman, který přitom podržel spoluhráče dvěma mimořádnými zákroky.
Hokejisté Flyers prohrávali 1:3, ale dokázali v 56. minutě srovnat, poté co třetí hattrick v kariéře završil Travis Konecny. Minutu nato ale o výhře Blue Jackets rozhodl Sean Monahan. Výhru pojistil do prázdné branky Mathieu Olivier.
Martin Nečas s Coloradem prohrál 2:5 s Ottawou. Druhý nejproduktivnější Čech v této sezoně NHL nebodoval v druhém utkání v řadě, navíc měl bilanci -3, stejně jako jeho spoluhráč z útoku Nathan MacKinnon. Dvěma body Senators pomohli Tim Stützle (1+1) a obránce Arťom Zub (0+2). Avalanche coby lídr soutěže prohráli páté z posledních sedmi utkání.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Islanders – NY Rangers 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Branky: 15. Palát, 17. Holmström, 34. Barzal, 34. Pageau, 40. Heineman (Palát) – 19. Zibanejad, 36. T. Raddysh. Střely na branku: 36:16. David Rittich odchytal za NY Islanders 59:22 minut, z 16 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Holmström, 44. Pageau (všichni NY Islanders).
Columbus – Philadelphia 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Branky: 1. Coyle, 20. Marčenko, 22. Gudbranson, 57. Monahan, 59. Olivier – 10., 45. a 56. Konecny. Střely na branku: 31:26. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 57:14 minut, z 30 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 86,7 procenta. Diváci: 15 244. Hvězdy zápasu: 1. Monahan (Columbus), 2. Konecny (Philadelphia), 3. Coyle (Columbus).
Ottawa – Colorado 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Branky: 24. Cousins, 35. Greig, 43. Giroux, 58. B. Tkachuk, 59. Stützle – 35. Kelly, 44. Ničuškin. Střely na branku: 23:18. Diváci: 17 007. Hvězdy zápasu: 1. Cousins, 2. Stützle, 3. Giroux (všichni Ottawa).