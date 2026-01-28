David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Český útočník si připsal i přihrávku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání. Montreal udolal i díky 32 zákrokům Jakuba Dobeše doma Vegas 3:2 v prodloužení. Vítek Vaněček zastavil 25 střel a pomohl Utahu k vítězství 4:3 na ledě Floridy. Filip Hronek svým gólem jen zmírnil porážku Vancouveru 2:5 se San Jose.
V sestavě New Jersey scházel proti Winnipegu Ondřej Palát, jehož klub vyměnil do Islanders. V úterním programu NHL zazářil Rasmus Dahlin. Obránce Buffala režíroval hattrickem a pěti body výhru týmu 7:4 v Torontu.
Pastrňák nejdříve připravil v úvodu prostřední třetiny gól na 2:0. Havířovský rodák udržel proti třem bránícím hráčům útočné pásmo a poslal puk jednou rukou podél levého mantinelu, kde jej převzal Morgan Geekie. Domácí útočník si to několika rychlými kroky namířil k brance Nashvillu a zvýšil svým 30. gólem v sezoně. Tuto hranici překonal podruhé za sebou.
„Přidržel jsem puk, protože jsem neviděl, komu nahrát,“ vysvětlil Pastrňák svůj manévr, při kterém se dostal na hranici pásma se soupeři na zádech. Vyzdvihl komunikaci s Geekiem. „Zakřičel si o puk. Akci proti výbornému brankáři skvěle vyřešil. Řekl jsem mu po jeho třicátém gólu, že mu ani nebudu brát puk. Ten dostane, až vstřelí čtyřicátý,“ řekl český útočník.
Boston v dalším průběhu o náskok přišel, ale už po patnácti sekundách prodloužení zajistil týmu bonusový bod Pastrňák. Český útočník usměrnil na hranici brankoviště puk do sítě po přihrávce Charlieho McAvoye.
„Nebylo ideální, že jsme ztratili vedení a museli do prodloužení. Ale dobré týmy na to umí reagovat a odpověděli jsme docela brzy. Důležité bylo, že jsme vyhráli vhazování, abychom mohli útočit, a sehráli jsme pěknou akci,“ pochvaloval si Pastrňák, který bodoval v osmi utkáních v řadě. Během série třikrát skóroval a na jedenáct branek přihrál.
Hokejisté Bostonu se vypořádali i s komplikovaným návratem domů. Kvůli sněhovým bouřím cestovali po pondělním zápase s Rangers z New Yorku autobusem. „Nebylo to ideální. Hráli jsme i druhý zápas ve dvou dnech. Jsem na kluky hrdý, jak to zvládli a že jsme si udrželi pozitivní přístup,“ ocenil Pastrňák, který dal v klubové historii pátý nejrychlejší gól v prodloužení. Rekord drží s osmi sekundami Bob Sweeney z roku 1988.
Dobeše překonal pouze Pavel Dorofejev, který otevřel z přečíslení skóre a v 57. minutě vyrovnal tečí na 2:2. Český gólman vychytal výhru i ve svém čtvrtém startu v roce 2026 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Předčil ho pouze Jake Evans, který utkání rozhodl.
„Věděli jsme, že minule prohráli v Ottawě 1:7 a že to budou chtít napravit. Škoda, že jsme vedení neudrželi, zbývaly tři minuty. Ale vyhráli jsme, cítím se dobře,“ řekl Dobeš.
Vaněček si připsal první výhru od konce října. Následně tým získal v deseti startech jen dva body. Černou sérii zlomil na ledě Floridy, se kterou loni získal Stanleyův pohár.
„Cítím se dobře. Už jsem dlouho nevychytal výhru. Přišlo to v pravý čas a na pravém místě,“ řekl Vaněček, který místo obhajoby trofeje zamířil do Utahu. Pochválil jej i spoluhráč Sean Durzi, autor jedné z branek. „Chytá za nás opravdu dobře a moc jsme chtěli před ním podat dobrý výkon, aby vyhrál. Zasloužil si to.“
Vancouver otevřel skóre, ale už v šesté minutě prohrával 1:3. San Jose postupně zvýšilo až na 5:1 i díky devatenáctiletému Macklinu Celebrinimu, který si v utkání připsal gól a tři asistence. Hronek stanovil konečnou podobu výsledku, když využil přesilovou hru střelou zpoza pravého kruhu. Český bek skóroval popáté v sezoně.
Výsledky NHL
Boston – Nashville 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)
Branky: 14. H. Lindholm, 23. M. Geekie (Pastrňák), 61. Pastrňák – 40. Josi, 34. Blankenburg. Střely na branku: 28:30. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Swayman (oba Boston), 3. Saros (Nashville).
Toronto – Buffalo 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Branky: 8. Knies, 11. Matthews, 32. McMann, 55. Domi – 10., 39. a 60. Dahlin, 14. Doan, 19. T. Thompson, 41. Tuch, 52. Quinn. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18 996. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Tuch, 3. Samuelsson (všichni Buffalo).
Montreal – Vegas 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 – 1:0)
Branky: 25. Danault, 29. Caufield, 64. J. Evans – 9. a 57. Dorofejev. Střely na branku: 26:34. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval dva góly z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. J. Evans, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Dorofejev (Vegas).
Detroit – Los Angeles 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky: 58. DeBrincat – 30. Helenius, 47. Kuzmenko, 59. Perry. Střely na branku: 28:22. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Kuzmenko, 2. Helenius (oba Los Angeles), 3. DeBrincat (Detroit).
Florida – Utah 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Branky: 23. Vilmanis, 30. Schwindt, 60. Verhaeghe – 16. Schmaltz, 24. Durzi, 52. Sergačov, 60. Hayton. Střely na branku: 28:20. Vítek Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,3 procenta. Diváci: 20 073. Hvězdy zápasu: 1. Sergačov (Utah), 2. Vilmanis (Florida), 3. Durzi (Utah).
New Jersey – Winnipeg 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
Branky: 9.Hämeenaho, 40. Bratt, 59. Hischier – 2. Scheifele, 24. Vilardi, 28. Koepke, 37. Niederreiter. Střely na branku: 29:26. Diváci: 15 454. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Vilardi, 3. Connor (všichni Winnipeg).
St. Louis – Dallas 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Branky: 47. a 56. B. Schenn, 44. Fabbri – 24. a 24. Duchene, 39. Hintz, 59. Harley. Střely na branku: 26:24. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Duchene (Dallas), 2. B. Schenn (St. Louis), 3. Harley (Dallas).
Minnesota – Chicago 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:1, 2:0 – 0:0)
Branky: 33. Trenin, 44. Eriksson Ek, 58. Spurgeon, rozhodující nájezd Kaprizov – 2. Teräväinen, 16. Donato, 26. Michejev. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18 011. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek, 2. Spurgeon, 3. Wallstedt (všichni Minnesota).
Vancouver – San Jose 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Branky: 2. Willander, 50. Hronek – 2. Celebrini, 5. Gaudette, 6. Toffoli, 30. W. Smith, 41. J. Klingberg. Střely na branku: 25:33. Diváci: 18 964. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith (oba San Jose), 3. E. Pettersson (Vancouver).
Seattle – Washington 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Branky: 22. a 31. McCann, 38. Eberle, 54. R. Evans, 57. Beniers – 43. Ovečkin. Střely na branku: 32:20. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Beniers, 3. Grubauer (všichni Seattle).