S Bostonem prožívá rozporuplnou sezonu, osobně se mu však daří. Pavel Zacha má našlápnuto k nejproduktivnějšímu ročníku v NHL a myšlenkami se už čím dál víc upíná také k olympijskému turnaji, na kterém chce zažít s českou reprezentací úspěch.
Zacha o Bostonu, své pozici i Pastrňákovi. Udělat dobrý výsledek na olympiádě je jedna z největších motivací, říká
Boston v této sezoně střídá vítězné šňůry se sériemi porážek. Zatímco ve vánočním období si Bruins prožili šest proher v řadě, v lednu jsou jako vyměnění. V sedmi zápasech se radovali hned šestkrát a výrazně k tomu přispívá také Zacha.
„Je to hodně nahoru dolů. Je to letos zajímavé. Skoro nikdy nevíte, jak na tom jako tým jste. Protože se vyhraje sedm za sebou, potom se šest prohraje. Teď mi ale přijde, že vyhráváme zápasy o jeden gól. Většinou jsme nedokázali udržet jednogólové nebo dvougólové vedení,“ tvrdí.
Český útočník prožil před dvěma duely zřejmě nejlepší zápas v zámoří. Na vysokém triumfu 10:2 nad New Yorkem Rangers se podílel prvním hattrickem v kariéře. „Byl to jeden ze zápasů, který se podařil nejen mně, ale hodně hráčům z týmu. Bylo super, že jsme se tak v jednom zápase sešli. Navíc proti Rangers, což je náš rival,“ myslí si. „První hattrick. Nečekal jsem, že bych ho v NHL někdy dal. Ale když to tam padlo, tak to bylo parádní,“ říká k třígólovému počinu.
Sám si pochvaluje chemii ve své řadě. Po letech s Davidem Pastrňákem v jedné lajně nastupuje v aktuálním ročníku se Švédem Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem z USA. „Jsem rád, že nám to funguje. ‚Pastovi‘ to funguje v jeho lajně. Když to můžeme rozdělit a mít dvě dobré lajny, tak je to pro tým nejdůležitější věc,“ domnívá se.
Zacha i díky vítěznému gólu v posledním utkání proti Detroitu (3:0) vyrovnal ve 46. zápase sezony loňský výsledek v počtu nastřílených branek. Letos si navíc drží skvělou střeleckou úspěšnost téměř dvacet procent.
V Bostonu působí čtvrtou sezonu a přestup z New Jersey zpětně hodnotí jako klíčový v jeho hráčském rozvoji. „Čas letí. Také jsem si říkal, že už jsem tady docela dlouhou dobu. Pro mě to byl fakt důležitý krok v mojí kariéře, protože situace v New Jersey nebyla pro mě úplně ideální. Věděl jsem, že když odejdu a dostanu šanci hrát někde jinde, tak za to budu moct vzít. Byl to pro mě super začátek nové hokejové kariéry,“ pochvaluje si restart.
„Od té doby si mě tady drží. Využívají mě v hodně situacích, respektují mě, jaký jsem hokejista. Snaží se mi co nejvíc pomáhat, dali mi možnost zahrát si se super hráči, když jsem hrál s Davidem první tři roky. To jsou věci, které každému hráči pomůžou hlavně mentálně. Vidím, že mi tady věří. To byla hodně důležitá věc v mojí kariéře. Rád tady hraju a snad tady budu moct hrát ještě déle,“ přeje si.
S Pastrňákem si v týmu tak trochu prohodili role. Zatímco ze Zachy se stává pohotový střelec, Pastrňák se v posledním období proměnil v kreativního hráče, jenž v gólových situacích zdařile nachází spoluhráče, kteří zastávají jeho pozici kanonýra.
„Pro něj je dobré, že umí obojí. Všichni se bojí jeho střely. Když ho vidíte na přesilovce, tak si ho musíte hlídat. Je to hráč, který je kompletní, je to výborný lídr i v kabině, převzal to poslední rok dva. Je i dobrý motivátor. Je super vidět, jak pracuje na svojí hře,“ připomněl Zacha Pastrňákův výkon se šesti asistencemi ve zmiňovaném souboji s Rangers.
Brzká olympijská nominace Zachu překvapila
Vybraní hráči ze zámoří se musí po dvanácti letech pomalu, ale jistě připravovat také na olympijské hry, jejichž start se kvapem blíží. Zacha v české olympijské nominaci nechybí. „Je to jedna z věcí, o které se bavíme docela často, těšili jsme se na to celou sezonu. Každý je natěšený, že máme jako hráči z NHL možnost reprezentovat,“ říká.
Právě Zacha byl vybrán hned v první šestici hráčů, kteří měli olympijskou místenku jistou už dopředu. „Popravdě jsem to nečekal, že bych byl v těch šesti nominovaných. Když jsem to viděl, tak to byla pro mě fakt neskutečná událost, že mi trenér a realizační tým tak věří. Že chtějí, abych reprezentoval a byl v tom týmu,“ poodhaluje.
Zacha bude součástí týmu, který je z velké části tvořen hráči ze zlatého výběru z mistrovství světa v Praze z roku 2024. „Mám na to skvělou vzpomínku. Těším se na to, že se s nimi zase uvidím, pobavím se s nimi a že půjdeme do boje jako předtím. V tom týmu jsme si všichni dobře sedli a hráli jsme jeden pro druhého. Myslím, že je to zase ten samý plán, co máme letos na olympiádu. Je to jedna z největších motivací, co mám – hrát jeden pro druhého a udělat dobrý výsledek,“ tvrdí.
Na olympiádě se s ním počítá na pozici centra, na němž hraje v Bostonu celou sezonu. „Jít z centra na křídlo mi jde. Mohou mě použít na obou pozicích. Ale já se cítím o dost lépe na centru, což oni vědí a teď mě tak využívají víc a víc. Na olympiádě bych měl nejspíš hrát centra, tak je pro mě dobré si tak zahrát a dostat se do toho,“ myslí si.
V Miláně se bude hrát na úzkém kluzišti, tedy po zámořském vzoru. „Pro nás, co hrajeme tady, to bude lepší. Bude to něco jiného, než když jsem přišel do Prahy, tak tam se hrálo trochu jinak. Byla tam jiná volná místa, kde po vás nešli hráči tak rychle, a hra se tak musela trochu přizpůsobit vůči tomu, co jsem hrál tady. Teď to bude hodně podobné, takže individuálně mi to bude vyhovovat,“ říká.
Zda bude mít čas pod pěti kruhy i na jiné sporty v roli diváka a českého fanouška, není jisté. Přesto by chtěl Zacha na další olympijské disciplíny vyrazit.
„Odmalička jsem sledoval všechny sporty, nesledoval jsem jen hokej. Jedna z věcí, na co se těším, je potkat se se špičkovými sportovci z jiných sportů. Moct je tam poznat, pobavit se s nimi. Myslím, že olympiáda je tím taková vzácná, když tam můžete sledovat a podporovat i jiné sporty. Kdyby tam byla možnost, tak bych se rád podíval na nějaké lyžování nebo rychlobruslení,“ dodává.