Boston Bruins nadělil New Yorku Rangers desítku. Čeští útočníci se ve výjimečném zápase výrazně podíleli na vítězství 10:2. Pavel Zacha vstřelil svůj první hattrick v NHL a David Pastrňák vyrovnal své maximum z play-off, tedy šest bodů. Tentokrát je nasbíral v bilanci pouze přihrávek, tedy 0+6.
Pro Pastrňáka šlo v základní části o první šestibodový zápas. Před dneškem byla jeho maximem v zámořské soutěži tři pětibodová utkání – dvakrát proti Rangers a jednou proti Carolině. Jednou na šest bodů dosáhl v play-off.
V kanadském bodování NHL patří Pastrňákovi osmé místo. Devětadvacetiletý útočník má na kontě 19 branek a 36 přihrávek a stejně 55 bodů jako Martin Nečas z Colorada na sedmé příčce (20+35).
Rangers šli sice do vedení, ale o vyrovnání se po Pastrňákově přihrávce rychle postaral Chusnutdinov a Zacha poté dvěma góly dokonal obrat. Na druhý mu při přesilové hře pět na tři na konci prvního dějství přihrál Pastrňák.
Branku rozhodčí uznali až po přezkoumání videa, během nějž však hráči Rangers odešli do kabiny v domnění, že první třetina už skončila. Museli se proto vrátit a dohrát zbývajících 32 sekund.
Předvedl se také Chusnutdinov
V úvodu druhé části zvýšil na 4:1 Fraser Minten, poté si u Chusnutdinova gólu na 5:1 připsal třetí asistenci Pastrňák. Zacha následně završil hattrick a po snížení hostů připravil Pastrňák sedmý zásah pro Charlieho McAvoye.
Ve závěrečné třetině Pastrňák asistoval u gólů Chusnutdinova s Mintenem. Ruský útočník ještě čtvrtým zásahem minutu a půl před koncem dokonal debakl Rangers, kteří prohráli pošesté z posledních sedmi zápasů. Boston dal v NHL deset branek poprvé od roku 1988.
Boston – NY Rangers 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)
Branky: 3., 27., 44. a 59. Chusnutdinov (na první tři Pastrňák), 8., 20. a 32. Zacha (na druhou Pastrňák), 23. a 52. Minten (na druhou Pastrňák), 36. McAvoy (Pastrňák) – 2. Zibanejad, 25. Miller. Střely na branku: 34:29. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov, 2. Pastrňák, 3. Zacha (všichni Boston).