Hokej

Vyvrcholení seriálu Euro Hockey Tour bude hostit nová aréna v Brně


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Sport.cz

Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční aréna v Brně. Národní tým se již předtím v domácím prostředí představí dvakrát. V listopadu se utká v pražské O2 areně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Generální sekretář hokejového svazu Jan Černý to řekl webu sport.cz. Přímé přenosy EHT nabízí ČT sport a ČT sport Plus.

Česko bude hostit turnaj Euro Hockey Tour od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa, které v Německu začne v pátek 14. května. Brněnská aréna s kapacitou 12 714 diváků se nyní dokončuje, Kometa v ní má hrát první extraligový zápas 10. ledna proti Spartě.

Již v polovině září hokejový svaz oznámil, že se reprezentace představí ve čtvrtek 5. listopadu v pražské O2 areně proti Švédsku. Pro nový realizační tým v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem se bude jednat o premiéru. Zápas bude součástí Nocco Hockey Games.

Černý dnes potvrdil, že o měsíc později budou Češi hrát v Plzni proti Finsku v rámci Švýcarských her. „Finové nám nabídli pořadatelství, že to u nás mají rádi díky atmosféře. A tak mohu říct, že to další prosincové utkání proběhne v Plzni, což bylo přání i jednoho z našich sponzorů,“ uvedl Černý. Utkání se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince.

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