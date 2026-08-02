Hokej

SESTŘIHVydařená generálka na Hlinka Gretzky Cup. Osmnáctka deklasovala Kanadu


2. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda vyhráli 6:0, o čisté konto se podělili Jaroslav Martínek a Kryštof Štěpánek, jenž podle plánu odchytal v sobotním přípravném utkání druhou polovinu. Do turnaje Češi vstoupí v pondělí ve 21:00 SELČ proti Američanům, přímý přenos sledujte na ČT sport.

„Ještě předevčírem při prvním tréninku byl znát osmihodinový posun a jet lag, ale jak jsme se po třech dnech oklepali a kluci se vyspali, měli obrovskou sílu i chuť. Každé vítězství nad Kanadou na její půdě je úspěch a ještě s takovým výsledkem? Klobouk dolů před klukama. Věřím, že si tuhle kvalitu, chuť a nasazení přeneseme i do samotného turnaje,“ řekl Nedvěd pro svazový web.

O góly se postarali Josef Suchý, jenž otevřel skóre již ve druhé minutě, Adam Němec, ve druhé třetině Radim Byrtus, Šimon Šejc a v poslední části Matěj Kučera a Michal Hartl. Český tým využil dvě přesilovky. Kanaďané byli průběhem očividně zaskočení.

„Nepochybně nejsou zvyklí na takový vývoj skóre. Jak jsme dali druhý, třetí a čtvrtý gól, začali být frustrovaní a úplně odpustili od své rychlé kombinační hry. Začali víc tahat puky, což byla voda na náš mlýn. My jsme dodržovali vysoké napadání, narušovali jsme jim rozehrávky, dobře jsme vraceli a drželi obranu,“ dodal Nedvěd.

Hlinka Gretzky Cup se v Edmontonu uskuteční od 3. do 8. srpna. Loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro, ve finále v obou případech podlehli právě Kanadě.

Přípravný zápas hokejistů do 18 let v Edmontonu:

Kanada – Česko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Branky: 2. Suchý, 20. Němec, 28. Byrtus, 38. Šejc, 47. Kučera, 51. Hartl.

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