Osmnáctka se připravuje na Hlinka Gretzky Cup. Kluci mají chuť, hlásí kouč

Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda se čeští mladíci připravují na první vrchol sezony, jímž pro ně bude zkraje srpna prestižní Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu. Přímé přenosy nabídne ČT sport.
Probíhající akcí v Rokycanech navazují čeští mladíci na červnový kemp v Kravařích. V sobotu absolvoval Nedvědův výběr, který čítá dva gólmany, osm obránců a 14 útočníků, testování na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Od neděle už začaly hráčům tréninky na ledě, vedle toho podstupují další testy. „Je vidět, že kluci v létě potrénovali, ale také si odpočinuli, spousta z nich dorazila opálených. Jsou odpočatí, mají energii a chuť,“ pochvaloval si Nedvěd.
V některých ohledech ale pracuje s hráči od základů. „Polovina hokejových návyků se z těch hlav přes léto vypaří. V sezoně už pak mají kluci ty návyky z klubů a ze soutěží, takže to je pak jednodušší, ale teď v létě je potřeba pracovat na spoustě věcí,“ uvedl Nedvěd.
Je třeba zapracovat na obraně
„Kluci jsou šikovní, potřebujeme ale některé věci utáhnout, hlavně v defenzivě a obranném pásmu. Na tom tady teď pracujeme, k tomu pak poslouží i kemp ve Švýcarsku, protože první vrchol sezony už přijde hodně brzo,“ dodal Nedvěd s vidinou Hlinka Gretzky Cupu.
Kemp v Rokycanech skončí ve středu a tým se následně přesune do Klotenu, kde se v pátek a v sobotu utká s domácími Švýcary.
„Ve Švýcarsku nás čeká jeden tréninkový den a dva zápasy. Tam už se budeme chtít detailněji podívat na to, jak nám fungují přesilovky a oslabení, založení útoku... Kluky už budeme hodně tlačit i do videa, aby se v těch situacích viděli,“ nastínil Nedvěd.
„Pak přijedeme domů, vyměníme malé kufry za velké a vyrazíme do Kanady, kde nás také čeká jeden tréninkový zápas, pak už se začne naostro. Z mého pohledu je ale ještě dost času dát věci do pořádku, aby to v zápasech vypadalo dobře,“ dodal Nedvěd.
Utkání českého týmu ve skupině na Hlinka Gretzky Cupu na ČT sport
Utkání českého týmu ve skupině na Hlinka Gretzky Cupu na ČT sport
Pondělí 3. 8. 21:00 USA – Česko
Úterý 4. 8. 21:00 Německo – Česko
Středa 5. 8. 23:00 Česko – Finsko
Hlinka Gretzky Cup se v Edmontonu odehraje od 3. do 8. srpna. „Je to velký turnaj, už třikrát jsem to v minulosti zažil. Dvakrát jsme těsně prohráli ve finále s Kanadou – jednou v Břeclavi, jednou právě v Edmontonu, loni v Brně to skončilo neúspěchem,“ připomněl Nedvěd.
V řadě věcí poslouží účast na prestižní akci trenérům do celé sezony. „Uděláme si obrázek o hráčích, o kvalitě soupeřů a podobně. Pojedeme tam s tím, že budeme chtít navázat na ty předchozí úspěchy a prožít pozitivní start do celé sezony. Ale pak na to bude potřeba navázat také v dubnu na mistrovství světa,“ řekl Nedvěd.
Složení současného týmu
Složení současného týmu
Brankáři: Jaroslav Martínek (Mladá Boleslav), Kryštof Štěpánek (SaiPa).
Obránci: Dominick Radim Byrtus, Sean Žuffa (oba Třinec), Jiří Gombár (Karlovy Vary), Lukáš Kachlíř (Liberec), Matyáš Michálek (Sparta Praha), Štěpán Tomka (Slavia Praha), Michal Jordán (Lahti), Oliver Andrle (Malmö).
Útočníci: Matyáš Čančík, Petr Hörnig, Matěj Kučera, Maxmilián Mareš, Adam Němec (všichni Liberec), Josef Suchý, Jonáš Vaníček (oba Karlovy Vary), Melichar Kovář, Oliver Vaňha (oba Pardubice), Michal Hartl (Kometa Brno), Jakub Polášek (Třinec), Denis Viedemann (Lausanne), Šimon Šejc (Växjö), Dario Alessandro Blengino (Everett/WHL).