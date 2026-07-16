Start nové éry. Dvacítka s koučem Tomajkem zahájila přípravný kemp

Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem, jenž přešel ke dvacítce po sezoně na střídačce osmnáctky. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým od úterý do dneška v Chomutově, se čeští mladíci přesunou v pátek na sever Evropy, kde je čekají čtyři přípravná utkání.
„Někteří kluci ještě nebyli na ledě, jiní ano, pár dnů potrvá, než se to srovná. Chceme hráče hlavně poznat, také chceme, aby oni poznali nás. Změnili se trenéři, takže je to zase něco jiného, i když styl hry je podobný. Proto tady máme tři brankáře a pět pětek, abychom jich poznali co nejvíce,“ uvedl Tomajko.
„Zaměřujeme se hlavně na kluky, které jsme ještě neměli možnost sledovat na žádném předchozím soustředění a v září nám zmizí do Kanady. Pak už bychom je neviděli. Tady je uvidíme v zápasech a jak se chovají ve vypjatých chvílích. Trénujeme docela hodně, máme dvoufázové tréninky, únava se nakupí, a když pak hráče vidíte v těchto nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc,“ vysvětlil Tomajko.
Nastavit řád
Už nyní se společně s asistenty Zdeňkem Kutlákem a Jakubem Vencem snaží do hráčů dostat herní základy, které po nich bude trenérský štáb vyžadovat.
„Je to potřeba, aby hra měla nějaký řád. Toho času samozřejmě tolik není, je to jiné, než když se potkáte v září a hráči už mají dva měsíce ledu za sebou. Jsme ale určitě rádi, že tyhle akce v červenci a srpnu jsou, protože můžeme poznat kluky, co hrají v zámoří a pak odletí. Někteří hráči končili později, někteří teď měli kempy v Americe, takže mají přípravu trošku jinou, ale měli by pak být s námi na konci srpna na týdenní turnaj ve Finsku,“ řekl Tomajko.
Padesátiletý bývalý útočník a dvojnásobný mistr světa Tomajko se bude snažit navázat na práci Patrika Augusty, jenž během tří let u mužstva natáhl medailovou sérii juniorské reprezentace už na čtyři turnaje MS. Sám završil jedinou sezonu u osmnáctky cenným světovým bronzem.
„Pro mě je to zase nová výzva. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu. A budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe. Bude samozřejmě těžké navázat, ale nebudeme se bát. Když člověk vidí ty úspěchy, tak si myslím, že je obrovský úspěch, když mělo Česko čtyři roky po sobě medaili. Stejně chceme pokračovat i my,“ přál si Tomajko.
Ve výběru má i několik hráčů, kteří pod jeho vedením hráli za osmnáctku. „Někteří udělali velký krok a hodně se zlepšili. Jedna věc jsou výsledky a ta druhá: hráče někam posunout,“ zdůraznil Tomajko, jenž plánuje hrát i s dvacítkou podobným herním stylem. „Liší se to v maličkostech. Moc se měnit nebude. A myslím, že v tom je to pro hráče i lehčí, když už od ‚šestnáctky‘ směřují k nějakému stylu,“ dodal Tomajko.
V pátek odletí tým do Finska. Komplex ve Vierumäki poskytne národnímu týmu zázemí až do 25. července. „Budeme tam mít pár tréninků a čekají nás čtyři zápasy,“ nastínil Tomajko, jehož tým se v neděli utká s finskou dvacítkou, den nato s finskou devatenáctkou a ve středu a v pátek se Švýcarskem.
Další kemp pak začne dvacítce 22. srpna. Po třech dnech v Chomutově odletí rovněž do Finska, na turnaji v Espoo se utká s domácími Finy, Švédy, Švýcary a Slováky.
Složení současného týmu
Složení současného týmu
Brankáři: Marek Sklenička (Seattle Thunderbirds/WHL), Ondřej Štěbeták (Portland/WHL), Tobias Trejbal (University of Massachusetts/NCAA).
Obránci: Štěpán Černý (Hradec Králové), Kryštof Dyk (Karlovy Vary), Michal Jansa (Mladá Boleslav), Teodor Vápeník (Pardubice), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Tomáš Mikel (Des Moines/USHL), Max Pšenička (Tucson/AHL), Ondřej Ruml (Ottawa 67's/OHL), Jakub Seidl (Calgary Hitman/OHL), Jakub Vaněček (Tri-City/WHL).
Útočníci: Šimon Fasner, Michal Šebesta (oba Vítkovice), Jakub Lev (České Budějovice), Vít Macek (Pardubice), Marek Peroutka (Litvínov), Dominik Řípa (Třinec), Matěj Tománek (Plzeň), Petr Tomek (Karlovy Vary), Jakub Frolo (Ilves Tampere/Fin.), Petr Věchet (Lukko Rauma/Fin.), Matěj Pekař (Ambri-Piotta/Švýc.), Matouš Jan Kucharčík (Youngstown/USHL), Matěj Mikeš (Red Deer/WHL), David Rozsíval (Green Bay/USHL), Vít Záhejský (Kamloops/WHL).