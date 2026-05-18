Vstup českého týmu do MS v hokeji sledovalo 1,5 milionu lidí

Úvodní zápas české reprezentace s Dánskem na mistrovství světa sledovalo v průměru více než 1,49 milionu diváků, druhé utkání se Slovinskem ještě o několik desítek tisíc více. Oba hokejové duely tak měly po oba večery podíl sledovanosti kolem 40 procent.
Páteční úvodní zápas českých hokejistů s Dánskem sledovalo podle dat ČT průměrně skoro 1,5 milionu diváků starších čtyř let. Podíl na sledovanosti tak podle televize v páteční večer činil 39,32 procenta. Celkový zásah pak byl přes 2,53 milionu diváků.
Ještě o něco vyšší čísla sledovanosti ČT zaznamenala o den později, kdy se Češi utkali se Slovinci. Prohru českého týmu v prodloužení sledovalo v průměru 1,51 milionu diváků při podílu sledovanosti přes 40,1 procenta. Celkový zásah pak činil skoro 2,6 milionu diváků.
V obou případech jde o čísla zahrnující sledující u televize, na webu a v mobilních a televizních aplikacích. Na mimotelevizních platformách si hokej zapnuly stovky tisíc lidí.
Sledovanost úvodních zápasů národního týmu na mistrovství je tak zatím o něco nižší než první zápasy na únorových olympijských hrách v Itálii. Hokejový zápas Česko – Kanada tehdy sledovalo v televizi a na streamu 1,91 milionu diváků starších čtyř let s podílem na trhu 52,3 procenta. Zásah se vyšplhal na 3,23 milionu diváků. Porovnání se začátkem loňského mistrovství by bylo nepřesné, protože od února jsou data rozšířena o sledovanost mimo domov.
Češi v úvodním zápase hokejového šampionátu porazili Dánsko 4:1, ve druhém utkání naopak překvapivě podlehli Slovinsku 2:3 po prodloužení. V pondělí večer čeká národní tým třetí duel skupinové fáze se Švédskem.