Jediné vítězství dělí od postupu do semifinále play-off první hokejové ligy Kolín, který ve druhém utkání s Třebíčí rozhodl gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Podruhé vyhrála také Jihlava, která zdolala 3:1 Frýdek-Místek. Naopak Vsetín a Zlín dokázaly série zdramatizovat. Berani vyhráli 4:1 na ledě pražské Slavie, Vsetín uspěl 3:0 proti Litoměřicím. Třetí zápasy se hrají ve čtvrtek.
SOUHRNVsetín ve čtvrtfinálové sérii vyrovnal, jedno vítězství dělí od postupu Kolín a Jihlavu
Slavia v Edenu prohrála 1:4, vítězné mužstvo základní části tak po první porážce v play-off pojede do Zlína za nerozhodného stavu 1:1. Vítězný gól vstřelil v závěru druhé třetiny obránce Jan Štibingr, výhru hostů pak v oslabení pojistil Richard Jarůšek.
Kolín otočil utkání s Třebíčí, kterou dostal v 22. minutě do vedení v přesilovce Matěj Psota. V polovině třetí třetiny vyrovnal Martin Štohanzl a pouhou sekundu před koncem přiblížil Kolín k historickému postupu do semifinále Jan Veselý.
Také Jihlava zvládla i druhý zápas na domácím ledě a po vítězství ji dělí jedno vítězství od ukončení série. Pro Duklu by to znamenalo šestý postup do semifinále z posledních sedmi sezon. Rozhodující branku vstřelil v polovině zápasu Lukáš Lhoták.
Vsetín napravil nedělní domácí zaváhání proti Litoměřicím a po vítězství srovnal stav série. O úvodní a nakonec i rozhodující branku se v 9. minutě postaral Štěpán Matějček, výhru Vsetína pak zpečetil dvěma góly v poslední pětiminutovce Petr Straka. Čisté konto udržel díky 26 zákrokům Miroslav Svoboda, který v neděli dostal pět branek.
Čtvrtfinále play-off první hokejové ligy – 2. zápasy
Čtvrtfinále play-off první hokejové ligy – 2. zápasy
Jihlava – Frýdek-Místek 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 4. Kuprijanov, 34. Lhoták, 60. Menšík – 13. Průšek. Rozhodčí: Šico, Schenel – Vašíček, Kráľ. Vyloučení: 2:4, navíc Harkabus – Průšek oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 4994. Stav série: 2:0.
Vsetín – Litoměřice 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 56. a 60. Straka, 9. Matějček. Rozhodčí: Zavřel, Kosnar – Zídek, Teršíp. Vyloučení: 7:12. Bez využití. Diváci: 2680. Stav série: 1:1.
Kolín – Třebíč 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Branky: 51. Štohanzl, 60. Veselý – 22. Psota. Rozhodčí: Mrkva, Micka – Polák, Baxa. Vyloučení: 7:5, navíc Svoboda (Třebíč) do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 3065. Stav série: 2:0.
Slavia Praha – Zlín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 56. Gricius – 13. Heš, 39. Štibingr, 45. Jarůšek, 53. Holík. Rozhodčí: Horák, Kostourek – Juránek, Brož. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 2056. Stav série: 1:1.