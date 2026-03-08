Vítězové základní části první hokejové ligy vstoupili úspěšně do play-off. Hokejisté pražské Slavie zvítězili 3:0 nad Zlínem v úvodním čtvrtfinálovém duelu. Dva góly dal útočník Jiří Průžek, čisté konto vychytal Jaroslav Pavelka. Roli favorita potvrdily i Kolín a Jihlava. Litoměřice překvapily Vsetín a na Lapači vyhrály 6:3.
SOUHRNSlavia začala čtvrtfinále výhrou nad Zlínem, Litoměřice porazily Vsetín
Slávisté rozhodli utkání se Zlínem v závěru druhé třetiny, kdy se nejprve prosadil v přesilovce Průžek a na 2:0 zvýšil Štěpán Havránek. V 48. minutě uzavřel Průžek skóre trefou v oslabení.
Berani budou muset stejně jako v předkole proti Pardubicím B obracet stav série. Ve čtvrtfinále se hraje už na tři vítězné zápasy.
Kolín, který v základní části skončil na druhé pozici, porazil 5:2 Třebíč. Utkání rozhodla druhá třetina, ve které se sice nejprve dostali hosté do vedení zásluhou Ladislava Bittnera, ale pak se prosadili domácí čtyřikrát v rozmezí necelých devíti minut.
Vsetín třikrát vedl, ale Litoměřice vždy dokázaly zareagovat. Třetí třetinu ovládly 4:0.
Jihlava porazila 4:2 Frýdek-Místek. Zápas rozhodl gólem v 35. minutě Tomáš Čachotský, který předtím asistoval u dvou branek Dukly.
Čtvrtfinále play-off první hokejové ligy – 1. zápasy:
Čtvrtfinále play-off první hokejové ligy – 1. zápasy:
Jihlava – Frýdek-Místek 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 7. Strejček, 20. Ozols, 35. Čachotský, 59. Harkabus – 4. Kofroň, 25. Hrbas. Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Rakušan, Malý. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 5750.
Slavia Praha – Zlín 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky: 36. a 48. Průžek, 39. Havránek. Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Jindra, Otáhal. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3013.
Kolín – Třebíč 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)
Branky: 28. Moravec, 30. Veselý, 33. Gardoň, 36. Hampl, 45. Adamec – 27. Bittner, 54. Dočekal. Rozhodčí: Horák, Zavřel – Kokrment, Brož. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3286.
Vsetín – Litoměřice 3:6 (1:0, 2:2, 0:4)
Branky: 9. Bláha, 24. Klhůfek, 25. Matějček – 23. a 25. Špilka, 42. Ton, 44. Pospíšil, 56. Lang, 58. Costa. Rozhodčí: Grygera, Schenel – Maštalíř, Hájková. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3320.