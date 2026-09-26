Vsetín si poradil se Sokolovem a stáhl pardubický náskok na jediný bod

Vedoucí Pardubice B prohrály v 6. kole první ligy ve Frýdku-Místku 1:4 a v sedmém utkání v sezoně si připsaly první porážku. Jejich náskok v čele tabulky před druhým Vsetínem se snížil na jediný bod. Valaši před vlastním publikem zvítězili nad Sokolovem 4:1, zůstávají jediným neporaženým celkem v soutěži a mají ještě zápas k dobru. Bez výhry je nadále nováček Havířov, který prohrál na ledě předposledního Chomutova 2:4.
Vsetín dosud ztratil jen dva body. Proti Sokolovu se dostal do vedení 51 sekund před koncem první třetiny díky Šimonu Jenáčkovi. Ve 27. minutě využil přesilovou hru Erik Pospíšil a v čase 45:15 zvýšil Petr Straka na 3:0.
Miroslavu Svobodovi sebral nulu ve 49. minutě slovinský obránce Miha Štebih. Poslední slovo měl ještě domácí Matyáš Dědek. Baník si připsal pátou prohru v ročníku.
Pardubice B ve středu ztratily první bod po výhře 6:5 v prodloužení nad Slavií a duel ve Frýdku-Místku jim vůbec nevyšel. Východočeši se prosadili až v závěru za stavu 0:4, dva góly jim dal David Kofroň, který si připsal i asistenci.
Střelec prvního gólu Vojtěch Střondala měl bilanci 1+2 a David Ostřížek zaznamenal tři přihrávky. Frýdek-Místek vyhrál třetí ze čtyř domácích duelů v ročníku.
Na třetí místo se posunul Tábor, který zvítězil doma nad Kolínem 3:1 a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Hostující Kozlové sice vedli od 3. minuty po gólu Petra Kolmanna, ale v polovině úvodní části vyrovnal Šimon Slavíček.
V čase 38:40 otočil stav v přesilové hře Pavel Novák. V závěrečném dějství zpečetil výsledek Matěj Zadražil. Kolín prohrál třetí z uplynulých čtyř utkání.
Obhájce triumfu v první lize Jihlava zdolala před vlastním publikem Zlín 3:2 a poprvé v sezoně uspěla podruhé za sebou. Navázala na středeční vítězství v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a celkově uspěla počtvrté v ročníku.
Dukla sice dvakrát prohrávala, ale obrat dovršil po 36 sekundách třetí třetiny čtyřiačtyřicetiletý útočník Tomáš Čachotský. Zlín, který od sestupu z extraligy v roce 2022 nechyběl čtyřikrát za sebou ve finále, počtvrté v řadě pohrál.
Pražská Slavia doma ztratila tříbrankový náskok s Třebíčí, ale nakonec vyhrála 4:3 po samostatných nájezdech. Připsala si třetí výhru v sedmém utkání v sezoně.
Horácká Slavia musela strávit čtvrtou porážku za sebou. V rozstřelu rozhodl David Varvařovský, tři asistence si za Pražany připsal americký útočník Jake Gricius.
Po sérii tří vítězství neuspěl Přerov, který podlehl doma Litoměřicím 2:7. Stadion oslavil třetí výhru z posledních čtyř utkání. Třemi body za gól a dvě asistence se na ní podílel Ondřej Pšenička.
Havířov se ani v šestém duelu v sezoně nedočkal výhry. Zůstává se dvěma body poslední a Piráti se mu díky druhé výhře v ročníku vzdálili na rozdíl čtyři bodů. Na úspěchu Chomutova se podíleli shodně gólem a asistencí Američan Cole Coskey a Sebastián Redlich.
Výsledky 6. kola první hokejové ligy
Výsledky 6. kola první hokejové ligy
Slavia – Třebíč 4:3 po nájezdech (1:0, 2:2, 0:1 – 0:0)
Branky: 2. Kružík, 28. M. Beran, 32. Šťovíček, rozhodující nájezd Varvařovský – 33. Kozlík, 38. Dočekal, 57. Vodný. Rozhodčí: Domský, Valenta – Černohlávek, F. Sýkora. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 915.
Přerov – Litoměřice 2:7 (2:3, 0:4, 0:0)
Branky: 12. M. Vehovský, 15. M. Novák – 13. Š. Jelínek, 19. O. Smetana, 20. D. Sklenář, 21. O. Pšenička, 28. Ton, 31. O. Hrabík, 32. S. Fiala. Rozhodčí: Mrkva, Pilný – Mikšík, Tvrdý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:2. Diváci: 912.
Frýdek-Místek – Pardubice B 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 33. a 43. Kofroň, 27. Střondala, 49. Ižacký – 56. Štěpánek. Rozhodčí: T. Veselý, Grygera – Maštalíř, Kapitanov. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 648.
Tábor – Kolín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 11. Slavíček, 39. P. Novák, 49. Zadražil – 3. Kolmann. Rozhodčí: Micka, Matoušek – Jindra, Teršíp. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 1100.
Vsetín – Sokolov 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 20. Š. Jenáček, 27. E. Pospíšil, 46. P. Straka, 54. Dědek – 49. Štebih. Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Vašíček, Raszka. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 1966.
Jihlava – Zlín 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Branky: 22. Ozols, 37. Dundáček, 41. Čachotský – 1. Číp, 33. Doktor. Rozhodčí: Wagner, M. Sýkora – Roischel, Landsmann. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:0. Diváci: 3267.
Chomutov – Havířov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 3. S. Redlich, 18. Boucher, 34. Daniel Badinka, 44. Coskey – 14. Kucsera, 27. Šuhaj. Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Baxa, Dědek. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1713.