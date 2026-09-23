Prestižní souboj mezi Třebíčí a Jihlavou patřil v 5. kole první ligy nakonec hostující Dukle, která se radovala 2:1 v prodloužení. Zlín na domácím Zimním stadionu Luďka Čajky gólově selhal a Táboru podlehl 0:1. Na vítězné vlně se dál veze Vsetín, který přetlačil Kolín na jeho ledě 2:1 po prodloužení, a také pardubické „béčko“ – to nakonec přestřílelo pražskou Slavii 6:5 také v nastavení.
V Třebíči se hrálo první derby po rekonstrukci tamního stadionu, ale gólů moc nenabídlo. Bezbrankový stav vydržel až do 47. minutě, kdy se po chybné rozehrávce Tomáše Bartejse dostal k puku Albert Michnáč a ten nezaváhal.
Dukla sahala po třech bodech, ale teprve druhou plnohodnotnou výhru v nové sezoně nepřidala. Dvě minuty před koncem srovnal Ladislav Bittner a poslal zápas do prodloužení. To rozhodl už po 50 sekundách hry z úniku Ralfs Bergmanis a přisoudil Jihlavě druhý bod. Třebíč padla potřetí v řadě, přesto je na tom v tabulce o bod lépe než Dukla.
Hokejisté Pardubic B utrpěli v šestém zápase v sezoně první ztrátu. V čele tabulky si drží čtyřbodový náskok před druhým Vsetínem. Záložní tým Dynama neudržel proti Slavii třígólové vedení, když ve třetí třetině vyrovnal dvěma trefami Tomáš Trunda, který si v 54. minutě v početní výhodě vynutil prodloužení. V čase 63:44 rozhodl zápas Denis Kusý.
Vedle Východočechů zůstává bez porážky jen Vsetín, třebaže prohrával v Kolíně od 4. minuty po brance Matěje Chalupy. V polovině druhé části vyrovnal Lukáš Adámek a v čase 64:19 otočil výsledek Tomáš Šmerha. Pro Kozly to byla teprve druhá prohra v šestém utkání v ročníku.
Zlín zapsal třetí porážku za sebou, ve třetím utkání doma poprvé neuspěl. Jedinou branku vstřelil po 101 sekundách druhé části v přesilové hře Pavel Novák. Brankář Matyáš Mařík udržel poprvé v ročníku čisté konto. Tábor se radoval ze čtvrté výhry z uplynulých pěti duelů.
Frýdek-Místek zdolal nováčka Havířov 3:2 po samostatných nájezdech a doma uspěl ve třetím ze čtyř zápasů v sezoně. Vítězný gól v rozstřelu dal sedmnáctiletý slovenský útočník Michal Lazovský. Havířov prohrál i pátý duel v ročníku, ale dosáhl alespoň na druhý bod.
Třetí výhru za sebou oslavil Přerov, který zvítězil v Sokolově 3:1. O vítězný gól Zubrů se postaral ve 44. minutě polský obránce Ihnat Kašalevič, který se prosadil hned ve své premiéře v první lize. Baník nenavázal na poslední dvě výhry a připsal si čtvrtou porážku v ročníku.
Litoměřice zdolaly Chomutov 5:1 a zvítězily podruhé z posledních pěti zápasů. Třemi body za dva góly a jednu asistenci k tomu pomohl Petr Ton. Piráti prohráli pátý ze šesti duelů v novém ročníku.
Výsledky 5. kola první hokejové ligy
Výsledky 5. kola první hokejové ligy
Frýdek-Místek – Havířov 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 16. Ostřížek, 45. Ročák, rozhodujcí sam. nájezd Lazovský – 39. Zaťovič, 60. Stříteský.
Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, Bartoň. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 1368.
Zlín – Tábor 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka: 22. P. Novák.
Rozhodčí: Čamra, Bernat – Maňák, Černohlávek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 1650.
Třebíč – Jihlava 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 59. Bittner – 47. Michnáč, 61. Bergmanis.
Rozhodčí: Kostourek, T. Veselý – Jindra, Zídek. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 2500.
Sokolov – Přerov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky: 26. Csamangó – 12. Mácha, 44. Kašalevič, 60. Ministr.
Rozhodčí: Valenta, Turhobr – Kokrment, Malý. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 485.
Litoměřice – Chomutov 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Branky: 25. a 47. Ton, 30. D. Sklenář, 32. M. Přibyl, 43. Š. Jelínek – 59. Šilar.
Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Dědek, Bertlík. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 884.
Kolín – Vsetín 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 4. M. Chalupa – 30. L. Adámek, 65. Šmerha.
Rozhodčí: Wagner, Horák – Juránek, Teršíp. Vyloučení: 5:3, navíc R. Půček (Vsetín) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 1020.
Pardubice B – Slavia Praha 6:5 v prodl. (3:1, 2:2, 0:2 – 1:0)
Branky: 2. Hrníčko, 2. Pavlata, 16. Macek, 29. Rolinek, 36. Formánek, 64. Kusý – 50. a 54. Trunda, 19. Elias, 30. Gaspar, 37. J. Knotek.
Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek – Kráľ, Raszka. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 282.