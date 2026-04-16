Voženílek: Na Motáka se všichni těší

Úspěšný zápas za sebou má útočník Daniel Voženílek. K vítězství nad Německem 5:3 přispěl gólem a asistencí. Radost mu udělala i volba nového reprezentačního trenéra, který od příští sezony nahradí Radima Rulíka. Pod Zdeňkem Motákem totiž působil v letech 2022 až 2024 v Třinci a získal dva mistrovské tituly.
„Je to skvělý člověk. Přece jenom jsme spolu prožili nějaké úspěchy, dal mi velkou roli v extralize. Všichni se na to těší. Očekávají, že to bude něco nového. Ale zatím je k tomu daleko,“ řekl Voženílek. Motákova asistenta Pavla Grosse poznal na předloňském zlatém mistrovství světa v Praze a Ostravě, kde spolu s Patrikem Augustou skautoval kouči Rulíkovi a jeho realizačnímu týmu soupeře.
„Byl členem realizačního týmu, takže byl v kabině. A samozřejmě proti Spartě jsme odehráli nějaké bitvy, takže se známe od vidění, ale nějak podrobněji ne,“ konstatoval Voženílek. Byl rád, že přes ztrátu dvoubrankového náskoku český tým zápas s Němci zvládl. „Oni srovnali krok a je dobře, že jsme dali hnedka v té přesilovce ve třetí třetině na 3:2. Přece jenom se nám pak hraje o něco jednodušeji a myslím si, že jsme měli nějaké dobré akce. I góly jsme nějaké dali, takže mám z toho zápasu radost,“ prohlásil Voženílek.
Ve 24. minutě útočník Zugu zvýšil na 2:0, když tečoval střelu Filipa Pyrochty. Necelých pět minut pak asistoval u gólu Jakuba Fleka na 4:2. „Skvěle si najel v rychlosti a já jsem ho tam viděl. Zakončil skvěle, Kuba už pár let prokazuje, že je střelec, takže je dobře, když ho občas využijeme,“ usmíval se Voženílek.
Byl také rád, že spolu s dalšími zkušenými hráči pomohli mladíkům, kteří jsou na startu přípravy v kádru. „Je tady spousta nováčků, spousta mladších kluků, takže přece jenom ty první zápasy nikdy nejsou jednoduché. A je jenom dobře, když jim dokážeme pomoct, ať pak na nich není takový tlak,“ uvedl Voženílek.
Počítá s tím, že boj o šampionát ve Švýcarsku bude dlouhý. „Beru to jako součást nějaké přípravy na další sezonu. Snažím se tady chodit do posilovny a tréninky s mladými kluky i s dalšími hráči jsou skvělé, takže se člověk snaží zlepšovat. A když to třeba nevyjde, tak alespoň díky tomu budu lepší na konci kempu,“ dodal Voženílek.