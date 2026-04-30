Skvělý večer prožil v NHL brankář Daniel Vladař. Zapsal 42 zákroků a výrazně pomohl k vítězství Philadelphie 1:0 v prodloužení nad Pittsburghem. Vychytal druhou nulu v letošním play-off a Flyers i proto ovládli pensylvánské derby 4:2 na zápasy. Dařilo se také Jakubu Dobešovi. Montreal i díky jeho 38 zákrokům porazil Tampu Bay 3:2 a stejným poměrem vede i v sérii prvního kola play-off.
Philadelphia – Pittsburgh 1:0 v prodloužení
Středeční zápas Pittsburghu ve Philadelphii rozhodl v prvním prodloužení v čase 77:32 nahozením od modré čáry pětadvacetiletý obránce domácího týmu Cam York, který dal první gól v play-off v kariéře. Asistenci zaznamenal ruský útočník Matvej Mičkov, jenž předchozí duel strávil na tribuně jako zdravý náhradník.
Vladař si proti Penguins připsal čisté konto ve druhém a šestém utkání série a ve vyřazovacích bojích má aktuálně úspěšnost zákroků 93,7 procenta. Po předchozích dvou porážkách, při nichž vždy inkasoval smolný gól, tentokrát spolehlivým výkonem zavřel branku a promarnění třetího mečbolu už nepřipustil.
„Jen jsem se snažil dodávat klukům přede mnou naději a věřil, že to ukončíme. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a že se trefil právě Yorkie,“ řekl Vladař. Jeho 42 úspěšných zákroků je nový klubový rekord v zápase, po němž Flyers postoupili do dalšího kola. Předchozím rekordmanem byl s 41 zásahy Phil Myre z roku 1980.
Philadelphia postoupila do druhého kola play-off poprvé od roku 2020 a změří v něm síly s Carolinou, vítězem Východní konference po základní části.
Tampa Bay – Montreal 2:3
Montreal šel v Tampě rychle do vedení, když skóroval přesně po třech minutách od úvodního buly Brendan Gallagher. Za Lightning srovnal v čase 26:49 Dominic James. Jenže už o jedenáct sekund později vrátil hostům vedení Kirby Dach.
Podruhé a naposledy našel recept na rodáka z Ostravy Dobeše ve 38. minutě Jake Guentzel. Vítěznou branku kanadského celku vsítil šestašedesát sekund po startu třetí periody francouzský forvard Alexandre Texier. Už čtvrté střetnutí v řadě mezi Montrealem a Tampou v sérii play-off tak skončilo shodným výsledkem 3:2.
„Hodně jsme si vzali z nedělního duelu na vlastním ledě, kde jsme ztratili vedení i celý zápas, a tentokrát jsme hráli vyspělejší hokej. Cítil jsem, že už víme, co přesně udělat, aby se to neopakovalo. Jsem na náš tým pyšný. Všichni jsme odvedli dobrou práci,“ uvedl Dobeš.
Vegas – Utah 5:4 v druhém prodloužení
Mammoth na ledě Vegas třikrát vedli o gól, ale domácí pokaždé zásluhou Pavla Dorofejeva vyrovnali. U trefy ruského útočníka na 1:1 v přesilovce 41 sekund před koncem první třetiny asistoval i Tomáš Hertl. Odchovanec pražské Slavie si připsal druhý bod v letošních vyřazovacích bojích.
Dorofejev vyrovnal i na 2:2 a hattrick proti Karlu Vejmelkovi završil 53 sekund před koncem základní hrací doby při hře Vegas bez brankáře. Rozuzlení nakonec přineslo až druhé prodloužení, v jehož 6. minutě při vlastním oslabení skóroval útočník Brett Howden a zajistil pro Golden Knights postupový mečbol. Vejmelka v utkání zaznamenal 31 zákroků.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Východní konference:
5. zápas: Tampa Bay – Montreal 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky: 27. James, 38. Guentzel – 3. Gallagher, 27. K. Dach, 42. Texier. Střely na branku: 40:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 40 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 95 procent. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Texier (Montreal), 2. James (Tampa Bay), 3. Hutson (Montreal). Stav série: 2:3.
6. zápas: Philadelphia – Pittsburgh 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Branka: 78. York. Střely na branku: 32:42. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 77:32 minut, z 42 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 20 005. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. York (oba Philadelphia), 3. Šilovs (Pittsburgh). Konečný stav série: 4:2.
Západní konference:
5. zápas: Vegas – Utah 5:4 v druhém prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Branky: 20., 36. a 60. Dorofejev (na první Hertl), 38. Theodore, 86. Howden – 18. Marino, 31. Crouse, 46. Guenther, 53. Carcone. Střely na branku: 36:38. Karel Vejmelka odchytal za Utah 84:13 minut, z 36 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 86,1 procenta. Diváci: 18 033. Hvězdy zápasu: 1. Howden, 2. Dorofejev, 3. Theodore (všichni Vegas). Stav série: 3:2.