Souboj mezi Pittsburghem a Philadelphií s brankářem Danielem Vladařem v 1. kole play-off NHL se dramatizuje. Penguins po výhře 3:2 v pátém utkání dál žijí a zajistili si pokračování série za stavu 2:3 na zápasy. Vegas přetlačilo ve čtvrtém duelu Utah s gólmanem Karlem Vejmelkou na ledě Mammoth 5:4 po prodloužení a srovnalo na 2:2 na zápasy.
Osmadvacetiletý Vladař inkasoval třikrát z 21 střel. Poprvé už v třetí minutě utkání, když fanoušky domácích Penguins potěšil Švéd Elmer Söderblom.
Do dvoubrankového vedení poslal Pittsburgh v čase 23:17 Connor Dewar. Jenže Philadelphia zareagovala hned o dvanáct sekund později, když se při svém prvním startu v rámci vyřazovacích bojů gólově prosadil dvaadvacetiletý Alex Bump. A srovnáno na 2:2 bylo na začátku 36. minuty poté, co se z levé strany i díky jemné teči bránícího Erika Karlssona trefil obránce Flyers Travis Sanheim.
Pittsburgh rozhodl o vítězství ještě v druhé třetině, kdy si kuriózní vítězný gól a druhý zásah v sérii připsal veterán Kris Letang. Ten nahodil kotouč na branku od modré čáry, puk se odrazil od zadního mantinelu zpátky do brankoviště, kde si ho nic netušící Vladař sám srazil nohou za brankovou čáru. Také v předchozím zápase dostal osmadvacetiletý brankář gól, který šel na jeho vrub, v sobotu soupeř využil jeho chybu v rozehrávce.
Penguins, za které měl dvě asistence při své jubilejní 100. výhře v play-off NHL kapitán Sidney Crosby, odvrátili vítězstvím 3:2 i napodruhé konec sezony.
„V prvních třech zápasech jsme se přizpůsobili jejich stylu plnému neustálých osobních soubojů, které hru zpomalovaly. Ale utkání číslo čtyři a pět už jsme odehráli ve skvělém tempu, jaké nás zdobilo celou sezonu. Jsme tým, který vítězí právě rychlou hrou,“ uvedl Letang, jenž v pátek oslavil 39. narozeniny.
Vejmelka inkasoval už po 72 sekundách hry po střele nehlídaného Pavla Dorofejeva zblízka a po gólech Bretta Howdena a Colea Smitha, který se prosadil v play-off poprvé, to bylo na začátku druhé části 0:3. Mammoth to ale do kolen nesrazilo a v 29. minutě se během 29 sekund prosadili Nick Schmaltz a Ian Cole, v úvodu třetí třetiny ranou bez přípravy Michael Carcone a po něm kapitán Clayton Keller dokonali velký obrat.
Těsně po polovině třetího dějství ale podruhé v zápase skóroval Howden a vynutil si prodloužení. V jeho 11. minutě hosty ještě připravilo o radost z vítězného gólu Dorofejeva přezkoumání videa po trenérské výzvě kvůli ofsajdu. Ale 52 sekund před koncem prvního nastavení už bylo vše podle pravidel. Obránce Shea Theodore překonal Vejmelku poté, co český gólman při předchozím zákroku přišel o hůl, navíc byl po závaru v nejisté pozici.
Tomáš Hertl odehrál za Golden Knights necelých dvanáct minut, což byla druhá nejmenší porce času ze všech útočníků Vegas. Navíc byl u jednoho obdrženého gólu.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Východní konference – 5. zápas:
Pittsburgh – Philadelphia 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Branky: 3. E. Söderblom, 24. Dewar, 38. Letang – 24. Bump, 36. Sanheim. Střely na branku: 21:20.
Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 58:02 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 18 343. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Crosby, 3. Dewar (všichni Pittsburgh). Stav série: 2:3.
Západní konference – 4. zápas:
Utah – Vegas 4:5 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 – 0:1)
Branky: 29. Schmaltz, 29. Cole, 42. Carcone, 46. Keller – 19. a 51. Howden, 2. Dorofejev, 24. C. Smith, 80. Theodore. Střely na branku: 31:36.
Karel Vejmelka odchytal za Utah 79:08 minut, z 36 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 86,1 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Howden (oba Vegas), 3. Keller (Utah). Stav série 2:2.