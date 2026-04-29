David Pastrňák gólem v prodloužení vystřelil Bostonu výhru 2:1 nad Buffalem a pomohl snížit stav série prvního kola play-off na 2:3 na zápasy. Vyřazení odvrátil také Edmonton, Oilers vyhnali Lukáše Dostála z branky Anaheimu už po necelých 11 minutách a díky povedenému vstupu do utkání vyhráli 4:1.
Boston, který v Buffalu odvracel konec sezony, od čtvrté minuty prohrával, ve druhé třetině ale zásluhou Eliase Lindholma srovnal a zápas za stavu 1:1 dovedl do prodloužení.
V tom po necelých deseti minutách rozhodl nejproduktivnější hráč týmu Pastrňák. který v samostatném úniku vymíchal brankáře Alexe Lyona a svým šestým bodem v play-off vrátil sérii zpět do Bostonu.
„To zakončení bylo krásné, ale jestli bylo něco výjimečné, tak jeho přechod do útočného pásma. Načasovat to tak, aby se vyhnul ofsajdu, nebylo vůbec jednoduché, ale dokázal to stejně jako už mnohokrát. Je to věc, ve které prakticky nechybuje,“ vyzdvihl Pastrňáka trenér Bostonu Marco Sturm.
Gól českému střelci připravil skvělou nahrávkou Hampus Lindholm. „Jsme sousedé, asi to byla sousedská chemie,“ smál se Pastrňák. „Byla to skvělá nahrávka. Prokázal fantastický přehled ve hře, věřil jsem tomu, že mě najde,“ dodal Pastrňák s vážnější tváří.
Rodák z Havířova potvrdil, že je mužem klíčových okamžiků. Jako první hráč Bostonu v historii vstřelil v prodloužení druhý gól, kterým přímo odvrátil konec Bruins v sezoně. Se 41 góly v play-off se posunul na sedmé místo v klubové historii.
Boston vítězstvím odpověděl na vysokou prohru 1:6 z domácího duelu číslo čtyři. „Dneska to bylo výrazně lepší. Ukázali jsme svou pravou tvář. Inkasovali jsme jediný gól, skvěle odbránili oslabení a došli jsme si pro výhru,“ řekl Sturm.
Edmonton na domácím ledě čelil vyřazení a od začátku dal jasně najevo, že sezonu ještě končit nechce. V čase 10:13 zvýšil Leon Draisaitl už na 3:0 a vyhnal z branky Dostála.
Český brankář inkasoval třikrát z devíti střel a zápas dochytal Ville Husso. Fin ve zbytku utkání dostal gól jen od Draisaitla, Anaheim se ale do zápasu nevrátil. Jedinou branku Ducks vstřelil Alexander Killorn.
Minnesota rozhodla pátý zápas série s Dallasem na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy vstřelila dvě branky a odskočila do trháku, který už Stars nedokázali dotáhnout.
Texasané před domácími fanoušky zásluhou Jasona Robertsona snížili, Kirill Kaprizov ale gólem do prázdné branky pečetil důležité vítězství Wild.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Výsledky 1. kola play-off NHL
Buffalo – Boston 1:2 v prodloužení (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 4. Dahlin – 30. E. Lindholm, 70. Pastrňák. Střely na branku: 26:29. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák (Boston), 2. Lyon, 3. Dahlin (oba Buffalo). Stav série 3:2.
Dallas – Minnesota 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Branky: 9. Heiskanen, 57. J. Robertson – 4. Zuccarello, 40. Boldy, 48. McCarron, 58. Kaprizov. Střely na branku: 22:28. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Boldy (oba Minnesota), 3. J. Robertson (Dallas). Stav série 2:3.
Edmonton – Anaheim 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Branky: 11. a 31. Draisaitl, 3. Podkolzin, 9. Hyman – 29. Killorn. Střely na branku: 20:30. Brankář Dostál odchytal za Anaheim 10 minut a 13 vteřin, inkasoval tři branky z 9 střel a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Ingram, 3. Podkolzin (všichni Edmonton). Stav série 2:3.