V českém brankářském souboji v NHL překonal Daniel Vladař Lukáše Dostála a pomohl Philadelphii 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou nejlepších týmů soutěže podlehlo Colorado doma Dallasu 1:2 po nájezdech. V rozstřelu se neprosadil Martin Nečas, který vyšel v utkání naprázdno a po olympijské přestávce nebodoval teprve ve druhém z dvanácti zápasů.
Philadelphia vedla 2:0. Už ve třetí minutě otevřel skóre Luke Glendening, který se po přihrávce od zadního mantinelu ocitl sám před brankou a překonal Dostála střelou pod horní tyč. Zhruba v polovině zápasu zvýšil Owen Tippett, když zachytil na hranici brankoviště nahozený puk a poslal jej do odkryté branky. Stejný hráč v závěru první třetiny trefil ze sólového úniku tyč.
Dostál podržel tým, když v rozštěpu zneškodnil šanci Garneta Hathawaye, který zakončoval do odkryté branky. Před druhou sirénou snížil v přesilové hře Cutter Gauthier, jenž přelstil Vladaře zblízka bekhendem pod horní tyč. Anaheim vyrovnal při hře bez gólmana, z dorážky se prosadil Leo Carlsson. Vzápětí zachránila Dostála tyč, ale v čase 62:17 rozhodl Noah Cates.
„Byl to bojovný zápas. První polovinu byl lepší soupeř, ve druhé jsme zabrali a dostali se do dobré pozice. Jsme ale zklamaní z rozhodnutí na konci,“ řekl trenér Anaheimu Joel Quenneville, který si na rozhodující branku vybral trenérskou výzvu na ofsajd a neuspěl.
Colorado dostal v závěru první třetiny do vedení Cale Makar gólem v přesilové hře. Dallas vyrovnal ve 27. minutě trefou Jasona Robertsona a o výhře rozhodl Wyatt Johnston, jediný úspěšný střelec v rozstřelu. První hvězdou zápasu se stal gólman hostů Jake Oettinger, který zastavil 33 střel a všechny tři nájezdy.
Dallas vyhrál 15 z posledních 17 zápasů a na vedoucí Colorado ztrácí už jen dva body. „Chceme vyhrát divizi i Prezidentský pohár. Dnes jsme získali o bod více, což je skvělé. Ještě je před námi ale hodně práce,“ řekl Oettinger. Překonal jej jen Makar, který je prvním obráncem po více než třiceti letech, jenž dal alespoň 20 branek ve třech sezonách po sobě.
Po zhruba měsíční pauze naskočil do hry Sidney Crosby. Kanadský útočník utrpěl zranění na olympijském turnaji ve čtvrtfinálovém utkání po střetu s Radko Gudasem. Návrat ozdobil gólem a přihrávkou, ale s Pittsburghem podlehl na ledě Caroliny 5:6 v prodloužení. Sedm branek padlo v divoké třetí třetině, ve které se Penguins i díky dvěma trefám Erika Karlssona ujali vedení 5:4. K‘Andre Miller ale poslal zápas v 58. minutě do prodloužení, které rozhodl Sean Walker.
Alexandr Ovečkin pomohl Washingtonu gólem k výhře 4:1 nad Ottawou a podvacáté v kariéře nastřílel v NHL za sezonu alespoň 25 branek. Vyrovnal tím rekord soutěže, o který se dělí s Gordiem Howem. Ruský útočník je zároveň šestým hráčem v historii NHL, který překonal tuto hranici po čtyřicítce. Navázal na Jaromíra Jágra, jenž nastřílel 27 branek v ročníku 2015/16.
Ovečkinovi chybí už jen jedna trefa, aby se stal druhým hráčem, který v NHL nastřílel tisíc gólů v součtu základní části a play-off. Rekord drží Wayne Gretzky s 1016 brankami.
Calgary udolalo St. Louis 2:1 po nájezdech. Hráči kanadského klubu ustáli i fakt, že je o tři góly připravila úspěšná trenérská výzva soupeře. Vítězný nájezd si připsal Joel Farabee.
Výsledky NHL
NY Rangers – New Jersey 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Branky: 16. Gavrikov, 21. Zibanejad, 50. Sheary – 17. Hischier, 20. Gricjuk, 32. C. Brown, 47. Meier, 54. J. Hughes, 57. Bratt. Střely na branku: 18:39. Diváci: 17 307. Hvězdy zápasu. 1. C. Brown, 2. Hischier, 3. J. Hughes (všichni New Jersey).
Carolina – Pittsburgh 6:5 v prodl. (1:0, 1:1, 3:4 – 1:0)
Branky: 10. Martinook, 37. Blake, 44. Hall, 53. Stankoven, 58. Miller, 65. Walker – 41. a 55. E. Karlsson, 30. Crosby, 48. Rust, 56. Kindel. Střely na branku: 44:35. Diváci: 18 581. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Ehlers, 3. Walker (všichni Carolina).
Washington – Ottawa 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 29. Ovečkin, 39. Wilson, 59. Protas, 60. Hutson – 58. Stützle. Střely na branku: 25:35. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Wilson, 3. Hutson (všichni Washington).
Colorado – Dallas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 19. Makar – 27. J. Roberston, rozhodující sam. nájezd Johnston. Střely na branku: 34:18. Diváci: 18 146. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Makar, 3. Wedgewood (oba Colorado).
Calgary – St. Louis 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 3. Zary, rozhodující sam. nájezd Farabee – 24. Holloway. Střely na branku: 31:27. Diváci: 16 898. Hvězdy zápasu: 1. Cooley (Calgary), 2. Hofer (St. Louis), 3. Zary (Calgary).
Anaheim – Philadelphia 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)
Branky: 40. Gauthier, 59. Carlsson – 3. Glendening, 28. Tippett, 63. Cates. Střely na branku: 36:27. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 61:44 minuty, inkasoval tři branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 88,9 procenta. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,4 procenta. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Cates (Philadelphia), 2. Carlsson, 3. Gauthier (oba Anaheim).