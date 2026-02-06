Český gólman Daniel Vladař se na olympijské hry naladil pětadvaceti zákroky. Ani ty však jeho Philadelphii nestačily na výhru, s Ottawou prohráli 1:2 v prodloužení. Ofenzivní formu potvrdil také Tomáš Hertl, který přispěl k výhře Vegas 4:1 nad Los Angeles jednou asistencí.
SESTŘIHVladař odjíždí na olympiádu jako druhá hvězda utkání, Hertl opět asistoval
Vladaře v posledním hracím dni NHL před olympijskou přestávkou překonal v základní hrací době pouze Nick Cousins v 30. minutě. Flyers zajistil prodloužení obránce Jamie Drysdale, který se prosadil 74 sekund před třetí sirénou.
Nastavení rozhodl po 47 sekundách Němec Tim Stützle, který v tomto ročníku NHL slavil gól poosmadvacáté. Na českého reprezentačního brankáře vyzrál bekhendovou kličkou. Senators zvítězili popáté z posledních šesti utkání, naopak Flyers páté z šesti prohráli. Ottawě se ziskem 63 bodů patří ve Východní konferenci NHL dvanáctá příčka, Philadelphia má o dva body méně a je třináctá.
Hertl si svou 27. asistenci v sezoně připsal při početní převaze v čase 13:29, kdy skóroval Pavel Dorofejev a navýšil vedení Golden Knights už na 3:0. O dvacet sekund později slavil další gól Vegas útočník Mitch Marner. A po minutě a čtrnácti sekundách dal poslední branku zápasu Trevor Moore, který mírnil porážku Kings na 1:4.
Pod jeho gól se přihrávkou podepsal slovinský kapitán Los Angeles Anže Kopitar, který jako 39. hráč v historii NHL zaznamenal jubilejní 1300. kanadský bod v kariéře.
NY Islanders s Ondřejem Palátem vyzráli na jeho bývalý klub z New Jersey 3:1. Dlouho vyrovnané skóre 1:1 prolomil v 57. minutě svým čtyřiadvacátým gólem v sezoně Bo Horvat. Finální tečku do prázdné branky přidal Mathew Barzal. Palát odehrál téměř osmnáct minut, měl dvě střely na branku a hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech plus 2. Devils prohráli třetí zápas za sebou.
Tampa Bay v derby klubů z Floridy rozstřílela vítěze posledních dvou ročníků Stanley Cupu Panthers 6:1. Skvělým výkonem se prezentoval brankář Lightning Andrej Vasilevskij, který za svá záda pustil jediný puk z 34 střel. Tampa vyhrála v osmnáctém zápase z posledních dvaceti.
Premiérové utkání v NHL si v dresu Floridy odbyl rodák z Prahy a někdejší obránce Českých Budějovic Mikuláš Hovorka, ovšem na jeho konci měl při účasti na ledě nelichotivé skóre -3.
Pittsburgh porazil Buffalo na jeho ledě 5:2. Dvěma góly se při premiéře v NHL uvedl třiadvacetiletý Avery Hayes. Ten dostal Penguins do vedení 2:1 poté, co účet utkání otevřel bývalý hráč Pittsburghu Jason Zucker. Dvě branky včetně té vítězné si za klub z Pensylvánie připsal také osmnáctiletý nováček Ben Kindel. Hokejisté Penguins bodovali v jedenáctém z dvanácti utkání a na Východě jsou pátí.
„Že tu mám být, jsem věděl od poledne. Ale až do tří hodin jsem ještě netušil, zda budu nakonec i hrát. Takže jsem neměl moc času o utkání přemýšlet. Byla to ale velká zábava a úžasný pocit,“ řekl dvougólový nedraftovaný Američan Hayes, který dorazil do Buffala po čtyřhodinové cestě autem až kolem sedmnácté hodiny.
Výsledky NHL
Buffalo – Pittsburgh 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Branky: 2. Zucker, 42. T. Thompson – 10. a 19. Hayes, 28. a 60. Kindel, 56. Novak. Střely na branku: 28:32. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Hayes, 2. Kindel (oba Pittsburgh), 3. T. Thompson (Buffalo).
New Jersey – NY Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky: 39. Hischier – 27. Cizikas, 57. Horvat, 60. Barzal. Střely na branku: 24:14. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Horvat (NY Islanders), 2. Hischier (New Jersey), 3. Sorokin (NY Islanders).
NY Rangers – Carolina 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 7. Svečnikov, 60. Staal. Střely na branku: 16:43. Diváci: 17 288. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Bussi (oba Carolina), 3. Quick (NY Rangers).
Philadelphia – Ottawa 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Branky: 59. Drysdale – 30. Cousins, 61. Stützle. Střely na branku: 16:27. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 59:43 minut, z 27 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 19 220. Hvězdy zápasu: 1. Stützle (Ottawa), 2. Vladař (Philadelphia), 3. Chabot (Ottawa).
Washington – Nashville 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Branky: 29. a 54. Chychrun, 5. Wilson, 13. Dubois, – 38. Marchessault, 42. McCarron. Střely na branku: 30:29. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. L. Thompson, 3. Dubois (všichni Washington).
Tampa Bay – Florida 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Branky: 3. Hagel, 15. Girgensons, 22. Guentzel, 38. Černák, 47. Holmberg, 56. Bjorkstrand – 50. Samoskevich. Střely na branku: 28:34. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Holmberg, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).
Vegas – Los Angeles 4:1(4:1, 0:0, 0:0)
Branky: 9. Eichel, 12. Stone, 14. Dorofejev (Hertl), 14. Marner – 16. T. Moore. Střely na branku: 22:33. Diváci: 18 020. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Hill, 3. Eichel (všichni Vegas).