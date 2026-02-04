Šestadvaceti zákroky pomohl Daniel Vladař Philadelphii k domácí výhře 4:2 nad Washingtonem, stejný počet střel zastavil i Lukáš Dostál a dovedl Anaheim k vítězství 4:2 nad Seattlem. I díky přihrávce Ondřeje Paláta porazili Islanders na svém ledě Pittsburgh 5:4 v prodloužení.
Philadelphia vedla trefami Owena Tippetta a Carla Grundströma 2:0. Vladař inkasoval poprvé ve 29. minutě, kdy jej překonal Alexej Protas z přečíslení v oslabení a snížil. V úvodu třetí třetiny vyrovnal z dorážky Anthony Beauvillier. Více český gólman hráčům Washingtonu nedovolil a v čase 54:37 rozhodl Jamie Drysdale gólem v přesilové hře. Výhru Flyers zpečetil do prázdné branky Rasmus Ristolainen.
Vladař měl v utkání více práce než jeho protějšek a připsal si sedmnáctou výhru v sezoně. „Moje nastavení je stále stejné. Snažím se zastavit každý puk a dodat svými zákroky týmu sebevědomí,“ prohlásil.
Dostál vychytal osmou výhru z posledních devíti startů. O první čisté konto sezony jej připravil v 56. minutě Jonathan Eberle, který usměrnil puk do prázdné branky po střílené přihrávce Jareda McCanna a snížil na 1:4. Druhý gól Seattlu vstřelil Shane Wright po chybné rozehrávce českého brankáře.
Skóre otevřel v Anaheimu ve 25. minutě domácí útočník Cutter Gauthier. Na přelomu druhé a třetí třetiny zvýšili Jacob Trouba a Alex Killorn. Čtvrtý gól Ducks vstřelil Ross Johnston a potrestal tím chybu gólmana Philippa Grubaeura, jenž za brankou nezpracoval nahozený kotouč.
„Každý si teď plní, co má, a hraje zodpovědněji v obraně, což ukazují i naše poslední výsledky. Jsme spokojení s tím, kam nás vynesly,“ konstatoval obránce Anaheimu Jackson Lacombe. Ducks jsou ve vyrovnané Pacifické divizi třetí, ztrácejí bod na vedoucí Vegas.
Palát se zaskvěl v premiéře za Islanders gólem a asistencí, v dalších třech zápasech ale vyšel naprázdno. Další bod si připsal v úterý proti Pittsburghu, když po jeho přihrávce dostal Matthew Schaefer tým střelou od modré čáry do vedení 2:1.
New York v prostřední třetině dvakrát inkasoval a ve třetí části vyrovnal na 3:3 a 4:4. Prodloužení ukončil Bo Horvat svým druhým gólem v utkání a byl vyhlášen první hvězdou duelu.
Columbus zvítězil v New Jersey 3:0. Všechny góly padly ve třetí třetině, dva vstřelil Mathieu Olivier. Elvis Merzlikins kryl 24 střel a udržel první čisté konto od října 2024. Blue Jackets po změně trenéra vyhráli devět z deseti zápasů a ztrácejí ve Východní konferenci už jen pět bodů na poslední postupové místo do play-off, které drží Boston.
Oba nejlepší týmy Východní konference zvítězily. Carolina udolala Ottawu 4:3 gólem Jordana Staala z 55. minuty. Na vítězství se podílel Sebastian Aho třemi body (1+2) a Seth Jarvis dvěma trefami.
Tampa Bay porazila Buffalo 4:3 v prodloužení. U všech gólů vítězů figuroval Nikita Kučerov (1+3) a zápas rozhodl Jake Guentzel. Lightning vyrovnali 26 sekund před koncem třetí třetiny na 3:3 a vyhráli 18. z posledních dvaceti utkání. Hostům nestačily dvě trefy obránce Mattiase Samuelssona.
Filipa Chytila z Vancouveru trápí migrény
Filip Chytil z Vancouveru se potýká s migrénami. Šestadvacetiletý centr proto velmi pravděpodobně vynechá poslední zápas kanadského týmu před olympijskou přestávkou, který čeká Canucks v noci na čtvrtek SEČ na ledě Vegas Golden Knights.
Chytil nedohrál pondělní duel na ledě Utahu, z něhož předčasně odstoupil v čase 36:05 kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému. Absolvoval jen 11 střídání a v součtu pobyl na ledě jen lehce přes sedm a půl minuty. V předchozích pěti startech po návratu do sestavy přitom vždy zvládl porci nejméně 14 minut.
„Trápí ho migrény, s nimiž se v minulosti potýkal a které se v posledních několika zápasech zhoršovaly,“ řekl po úterním tréninku hlavní kouč Adam Foote. „V příštím utkání pravděpodobně hrát nebude,“ uvedl kouč aktuálně nejhoršího týmu soutěže.
Chytil se vrátil 23. ledna do hry po více než třech měsících. Šestadvacetiletý rodák z Kroměříže nastoupil předtím naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu, kdy ho srazil útočník Capitals Tom Wilson.
Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Před zraněním vstřelil v šesti zápasech tři góly, od návratu do sestavy nebodoval.
Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík Chytila do nominace na olympijský turnaj v Miláně, což útočník těžce nesl. V nominaci jsou naopak jeho kluboví spoluhráči Filip Hronek a David Kämpf.
Výsledky NHL
New Jersey – Columbus 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Branky: 53. a 56. Olivier, 46. Fabbro. Střely na branku: 24:25. Diváci: 15 551. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Olivier, 3. Fabbro (všichni Columbus).
Philadelphia – Washington 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Branky: 6. Tippett, 25. Grundström, 55. Drysdale, 60. Ristolainen – 29. Protas, 43. Beauvillier. Střely na branku: 22:28. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Diváci: 19 410. Hvězdy zápasu: 1. Drysdale, 2. Tippett (oba Philadelphia), 3. Beauvillier (Washinton).
Carolina – Ottawa 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky: 33. a 36. Jarvis, 18. Aho, 55. J. Staal – 3. Halliday, 37. Stützle, 45. Sanderson. Střely na branku: 18:25. Diváci: 18 299. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Aho, 3. J. Staal (všichni Carolina).
Tampa Bay – Buffalo 4:3 v prodl. (1:1, 0:0, 2:2 – 1:0)
Branky: 11. Kučerov, 49. Bjorkstrand, 60. Raddysh, 65. Guentzel – 17. a 45. Samuelsson, 55. Doan. Střely na branku: 35:26. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Samuelsson (Buffalo).
NY Islanders – Pittsburgh 5:4 v prodl. (2:1, 0:2, 2:1 – 1:0)
Branky: 19. a 61. Horvat, 20. Schaefer (Palát), 49. Barzal, 56. Pulock – 13. Mantha, 24. Činachov, 35. Rust, 51. Brazeau. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Barzal, 3. Pulock (všichni NY Islanders).
Edmonton – Toronto 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Branky: 32. Walman, 45. Kapanen – 28. a 49. Maccelli, 32. Knies, 48. Tavares, 58. McMann. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Maccelli (Toronto), 2. Kapanen (Edmonton), 3. Knies (Toronto).
Anaheim – Seattle 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky: 25. Gauthier, 40. Trouba, 41. Killorn, 54. Johnston – 56. Eberle, 58. Wright. Střely na branku: 31:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Trouba, 2. LaCombe, 3. Harkins (všichni Anaheim).